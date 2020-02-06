Роспотребнадзор рассказал о состоянии эвакуированных из Китая россиян

МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. В тюменском центре, где наблюдаются граждане, эвакуированные из-за коронавируса из китайского Уханя, ситуация стабильная, все они осмотрены врачами, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
"В тюменском центре, где наблюдаются граждане, эвакуированные из китайского города Ухань провинции Хубэй, ситуация стабильная. Все осмотрены со вчерашнего дня и в течение ночи врачами, комплексно осмотрены, оценено состояние, постоянно измеряется температура", - сообщила Попова журналистам в четверг.
Граждане России и других государств, которые изъявили желание покинуть китайский город Ухань и провинцию Хубэй, проходят карантин в Тюменской области. В среду в Тюмень прибыли два самолета с гражданами, эвакуированными из Китая.
Власти Китая 31 декабря сообщили ВОЗ о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в провинции Хубэй. Специалисты установили возбудителя болезни - коронавирус 2019-nCoV. В Китае им заразились более 28 тысяч человек, из них 563 погибли.
28 января, 11:11Карта распространения нового коронавируса 2019-nCoV