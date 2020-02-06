Роспотребнадзор рассказал о состоянии эвакуированных из Китая россиян

"В тюменском центре, где наблюдаются граждане, эвакуированные из китайского города Ухань провинции Хубэй, ситуация стабильная. Все осмотрены со вчерашнего дня и в течение ночи врачами, комплексно осмотрены, оценено состояние, постоянно измеряется температура", - сообщила Попова журналистам в четверг.

Власти Китая 31 декабря сообщили ВОЗ о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в провинции Хубэй. Специалисты установили возбудителя болезни - коронавирус 2019-nCoV. В Китае им заразились более 28 тысяч человек, из них 563 погибли.