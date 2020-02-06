Песков прокомментировал назначение премьером в ДНР россиянина

"Россия абсолютно не причастна к этому конфликту. Это же не официальное делегирование официального лица, <...> в данном случае может идти речь только о действиях в качестве физического лица, в качестве просто гражданина Российской Федерации, поэтому никаких здесь противоречий нет", — сказал он.