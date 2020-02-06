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Песков прокомментировал назначение премьером в ДНР россиянина
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РИА Новости

Песков прокомментировал назначение премьером в ДНР россиянина

12:53 06.02.2020 (обновлено: 19:05 06.02.2020)
47064
© Фото : Официальный сайт ДНРВладимир Пашков
Владимир Пашков
© Фото : Официальный сайт ДНР
Владимир Пашков. Архивное фото
МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Назначение премьер-министром самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) гражданина России Владимира Пашкова — не официальное делегирование официального лица, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Журналисты спросили его о назначении Пашкова. Его также попросили уточнить, насколько это коррелируется с заявлениями Кремля о том, что Россия не причастна к этому конфликту.

"Россия абсолютно не причастна к этому конфликту. Это же не официальное делегирование официального лица, <...> в данном случае может идти речь только о действиях в качестве физического лица, в качестве просто гражданина Российской Федерации, поэтому никаких здесь противоречий нет", — сказал он.

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Донецкая Народная РеспубликаДмитрий ПесковРоссияВ мире
Популярные комментарии
Всё логично. В Новороссии и должен быть премьером новый росс, а не древний укр.
6 февраля, 13:23
vvab6
901000111
Ну это "гражданская война", только половина ДНР из россиян состоит, которые там даже не родились
6 февраля, 14:42
Павел
21300458
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