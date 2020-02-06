Песков прокомментировал назначение премьером в ДНР россиянина

МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Назначение премьер-министром самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) гражданина России Владимира Пашкова — не официальное делегирование официального лица, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Журналисты спросили его о назначении Пашкова. Его также попросили уточнить, насколько это коррелируется с заявлениями Кремля о том, что Россия не причастна к этому конфликту.
"Россия абсолютно не причастна к этому конфликту. Это же не официальное делегирование официального лица, <...> в данном случае может идти речь только о действиях в качестве физического лица, в качестве просто гражданина Российской Федерации, поэтому никаких здесь противоречий нет", — сказал он.