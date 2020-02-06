В Кремле не знают об идее термина "федеральные территории"

Он пояснил, что речь идет о территориях, где размещены военные и стратегические объекты, например, космодром "Восточный", заповедники и иные особые зоны. По словам Клишаса, предложение будет изучено, инициатива будет находиться в центре особого внимания председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко.

"Нет, не знакомы (с этой инициативой). Она (поправка) будет в группе прорабатываться", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов, знакомы ли в Кремле с предложенной поправкой.