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В Кремле не знают об идее термина "федеральные территории"
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РИА Новости

В Кремле не знают об идее термина "федеральные территории"

12:43 06.02.2020
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на большой ежегодной пресс-конференции президента РФ Владимира Путина
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на большой ежегодной пресс-конференции президента РФ Владимира Путина
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. В Кремле не знакомы с предложением о закреплении в Конституции России понятия "федеральные территории" с прямым федеральным подчинением, данная инициатива прорабатывается в рабочей группе по подготовке предложений о внесении поправок в основной закон, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Сопредседатель рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию РФ, сенатор Андрей Клишас в четверг сообщил, что на заседании группы было высказано предложение о закреплении в поправках понятия "федеральная территория" с прямым федеральным подчинением. С подобным предложением выступил председатель Тульской областной думы Сергей Харитонов.
Он пояснил, что речь идет о территориях, где размещены военные и стратегические объекты, например, космодром "Восточный", заповедники и иные особые зоны. По словам Клишаса, предложение будет изучено, инициатива будет находиться в центре особого внимания председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко.
"Нет, не знакомы (с этой инициативой). Она (поправка) будет в группе прорабатываться", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов, знакомы ли в Кремле с предложенной поправкой.
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