Мишустин призвал министров в принятии решений учитывать нужды людей

МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Глава правительства РФ Михаил Мишустин призвал кабмин внимательно относиться к возможным последствиям принимаемых решений, учитывать нужды людей и не допускать формализма.
"Прошу вас всех максимально серьезно отнестись к этому аспекту. Работа правительства - это решение проблем людей, а не формализм. Мне кажется, что именно мнение граждан в этом смысле - главный индикатор нашей деятельности", - заявил Мишустин на заседании кабмина в четверг.
Он отметил, что принимаемые решения кабмин должен сверять с обозначенными президентом задачами по развитию страны, а также учитывать их социально-экономические последствия и возможный общественный резонанс.