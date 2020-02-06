Мишустин призвал министров в принятии решений учитывать нужды людей

"Прошу вас всех максимально серьезно отнестись к этому аспекту. Работа правительства - это решение проблем людей, а не формализм. Мне кажется, что именно мнение граждан в этом смысле - главный индикатор нашей деятельности", - заявил Мишустин на заседании кабмина в четверг.