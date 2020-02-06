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Мишустин призвал министров в принятии решений учитывать нужды людей
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РИА Новости

Мишустин призвал министров в принятии решений учитывать нужды людей

12:43 06.02.2020
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит совещание с членами кабинета министров РФ
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит совещание с членами кабинета министров РФ
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит совещание с членами кабинета министров РФ
МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Глава правительства РФ Михаил Мишустин призвал кабмин внимательно относиться к возможным последствиям принимаемых решений, учитывать нужды людей и не допускать формализма.

"Прошу вас всех максимально серьезно отнестись к этому аспекту. Работа правительства - это решение проблем людей, а не формализм. Мне кажется, что именно мнение граждан в этом смысле - главный индикатор нашей деятельности", - заявил Мишустин на заседании кабмина в четверг.

Он отметил, что принимаемые решения кабмин должен сверять с обозначенными президентом задачами по развитию страны, а также учитывать их социально-экономические последствия и возможный общественный резонанс.
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