На Колыме объяснили высокий уровень потребления алкоголя

"На 25-30 процентов это вахтовики, известно, что в регионе их много. Люди отработали, пришли домой и делать им нечего. Это определенный процент. Второе - на протяжении многих лет складывалась благоприятная система для распространения алкоголя, и часть местных элит задействована в продаже и в работе так называемых "наливаек", которые работают круглые сутки. И это и в Магадане, и на трассе ... Губернатор несколько раз выносил вопрос на областной Думе по ограничению времени по распространению и прекращению продажи алкоголя в праздники, по сокращению точек. Но и от депутатов, и от мэра города мы получаем отрицательные решения", - рассказал Колядин.