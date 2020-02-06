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На Колыме объяснили высокий уровень потребления алкоголя
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РИА Новости

На Колыме объяснили высокий уровень потребления алкоголя

12:43 06.02.2020
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкГрафин и рюмки
Графин и рюмки
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
МАГАДАН, 6 фев - РИА Новости, Людмила Щербакова. Высокий уровень потребления алкоголя в Магаданской области объясняется большим количеством вахтовиков и вовлеченностью в алкобизнес местных элит, мешающих бороться с проблемой, так прокомментировал РИА Новости лидерство региона в потреблении спиртного вице-губернатор Магаданской области Андрей Колядин.
Аналитики Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя (ЦИФРРА) на основании данных от Росалкогольрегулирования о легальных продажах спиртного установили российские регионы – лидеры по потреблению водки, об этом пишут "Известия". Самыми "пьющими" стали Сахалинская и Магаданская области – 12 и 11,5 литра на душу населения в год. Также в первую пятерку рейтинга вошли Республика Коми (10,6 литра), Чукотка (10 литров) и Карелия (9,6 литра).
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"На 25-30 процентов это вахтовики, известно, что в регионе их много. Люди отработали, пришли домой и делать им нечего. Это определенный процент. Второе - на протяжении многих лет складывалась благоприятная система для распространения алкоголя, и часть местных элит задействована в продаже и в работе так называемых "наливаек", которые работают круглые сутки. И это и в Магадане, и на трассе ... Губернатор несколько раз выносил вопрос на областной Думе по ограничению времени по распространению и прекращению продажи алкоголя в праздники, по сокращению точек. Но и от депутатов, и от мэра города мы получаем отрицательные решения", - рассказал Колядин.
Он добавил, что проблема алкоголизации, согласно соцопросам, входит в пятерку самых актуальных на Колыме. Власти активно ищут пути ее решения.
"Первое - губернатор сейчас забрал на областной уровень регулирование и выдачу лицензий на продажу алкоголя, и теперь будем регулировать сами. Имеются и другие действия, создается инфраструктура, спортивные объекты, бассейны, строится ФОК "Президентский", это та инфраструктура, которая позволит людям найти себе другие занятия долгими зимними вечерами", - сообщил вице-губернатор.
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Против ограничения времени продажи алкоголя активно выступает мэр Магадана Юрий Гришан, эта мера не даст результатов, заявил градоначальник журналистам.
"Вопрос недостаточно продуман, не просчитаны все социально-экономические последствия. Как отметили специалисты, сокращение часов продажи спиртного в магазинах никакого эффекта на снижение объемов его потребления не даст. Эта мера может окончательно свести на нет работу точек розничной торговли продовольственными товарами в отдаленных уголках города, привести к закрытию и сокращению времени работы всего магазина", - заявил Гришан.
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