Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство
Культура
2020-02-06T19:20+0300
https://ria.ru/20200206/1564341034.html
Вышел первый трейлер перезапуска "Пилы"
https://cdn23.img.ria.ru/images/7e4/2/6/1564341501_64:0:1572:848_1036x0_80_0_0_f0b171147e506e3370f20bb4fc80f073.jpg
РИА Новости

Вышел первый трейлер перезапуска "Пилы"

19:20 06.02.2020
361
МОСКВА, 6 фев – РИА Новости. В Сети появился первый трейлер перезапуска хоррора "Пила" под названием "Спираль", сообщает Variety.
Комик Крис Рок играет детектива, а Макс Мингелла — его менее опытного напарника. Они начинают расследовать серию жутких преступлений.
"Кто бы это ни был, мотивы у него были другие… Их цель — копы", - говорит персонаж Рока.
Позже к ним присоединяется "ветеран" в деле распутывания преступлений (Сэмюэл Л. Джексон), который замечает, что исполнители использовали цепи и пилы.
Над "Спиралью" работает команда оригинальной "Пилы", в частности, продюсеры Марк Бург и Орен Коулс.
Режиссер ленты — Даррен Линн Боусман, который снял вторую, третью и четвертую части легендарного ужастика.
Немаловажную роль в принятии решения о съемках перезапуска сыграла любовь к франшизе Криса Рока. В центре сюжета маньяк Джон Крамер, который заманивает жертв в ловушки и проверяет, насколько они хотят жить. Во всех восьми частях главного героя сыграл Тобин Белл.
Премьера "Спирали" в РФ ожидается 14 мая.
Американский актер Сэмюэл Л. Джексон
9 июля 2019, 11:30Культура
Сэмюэль Л. Джексон снимается в перезапуске хоррора "Пила"
1200003
КультураКино и сериалыНовости культуры
Рекомендуем
Небоскребы делового центра Москва-сити
Топ-менеджер Henkel сравнил Россию со сказочной страной Эльдорадо
Посол по особым поручениям МИД России Николай Корчунов
В МИД оценили закупку Великобританией противолодочных самолетов
Министр энергетики РФ Александр Новак
Новак встретился с послом США в России
Молоток в зале судебных заседаний
В Карелии из зала суда удалили кормившую ребенка женщину
Разлив нефти
В Канаде опрокинулся перевозивший нефть поезд
Зенитные ракетные комплексы С-400 Триумф
В Турции рассказали о переговорах с США по российским С-400
Глава Пентагона Марк Эспер
США обвинили Россию и Китай в "переписывании" мирового порядка
Покупка электроники и бытовой техники
Samsung объяснил блокировку "умных" телевизоров в России
Янтарная комната в Екатерининском дворце
Екатерининский дворец снял запрет на фотосъемку в Янтарной комнате
Данила Козловский в 6 сезоне сериала Викинги
Зрители комментируют игру Данилы Козловского в "Викингах"
Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции по итогам встречи с госсекретарем США Майком Помпео в Киеве
Зеленский рассказал о ходе расследования по прослушке премьера Украины
Здание Министерства иностранных дел РФ
В МИД оценили развитие ситуации в Боливии
Автомобиль Следственного комитета РФ
Сахалинского бизнесмена заочно арестовали за убийство
Первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский
Зампостпреда в ООН раскритиковал позицию западных стран по Украине
Флаг Украины
Украинский телеканал "1+1" покажет мелодрамы только на русском языке
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:19Лавров прокомментировал угрозы США ввести санкции против "Роснефти"
01:14Лавров: Москва заинтересована во взаимодействии в рамках ОПЕК+
01:06Лавров рассказал, как можно урегулировать кризис в Венесуэле
01:01Лавров рассказал о взаимодействии с Турцией по ситуации в Идлибе
00:53С "Байконура" запустили ракету "Союз" с британскими спутниками OneWeb
00:52Дочь Любови Успенской покинула Россию после скандала с матерью
00:43Лавров: у Москвы и Мехико неплохие перспективы для развития ВТС
00:39Нагиев ответил на слова о "некрасивых" мужчинах в России
00:38Лавров обсудил с главой МИД Мексики отмену виз
00:34В Подмосковье приземлился самолет с российскими детьми из Сирии
00:28Зрители комментируют игру Данилы Козловского в "Викингах"
00:22Путин и Лукашенко в пятницу проведут переговоры в Сочи
23:55Умер китайский врач, первым сообщивший о коронавирусе
23:55США обвинили Россию и Китай в "переписывании" мирового порядка
23:49OneWeb изменила график запусков спутников с российских космодромов
23:48Советник Трампа обсудил с членами Совбеза ООН "сделку века"
23:40Посол Британии оценил влияние Brexit на отношения с Ираном
23:35Пушков оценил отмену Британией части пошлин на российские товары
23:24Помпео и Гуаидо договорились "удвоить усилия" по смещению Мадуро
23:21Эксперт прокомментировал создание в США Альянса религиозных свобод
Лента новостейМолния