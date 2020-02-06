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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2020-02-06T12:40+0300
https://ria.ru/20200206/1564340916.html
В Кремле рассказали о контактах России и Турции по ситуации в Идлибе
https://cdn22.img.ria.ru/images/7e4/2/6/1564339255_0:311:3072:2039_1036x0_80_0_0_c124c688e66571273999f769f89abb8c.jpg
РИА Новости

В Кремле рассказали о контактах России и Турции по ситуации в Идлибе

12:40 06.02.2020
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© Михаил ВоскресенРазрушенные дома в населенном пункте ад-Дейр аш-Шаркий в Сирии на юго-востоке провинции Идлиб
Разрушенные дома в населенном пункте ад-Дейр аш-Шаркий в Сирии на юго-востоке провинции Идлиб
© Михаил Воскресен
МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Россия и Турция имеют "свой набор озабоченностей" по ситуации в Идлибе, контакты, в том числе и на высшем уровне, продолжаются, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Пока последний контакт двух президентов, собственно, подтвердил, что каждая из сторон имеет свой набор озабоченностей по ситуации в Идлибе. Главная озабоченность Москвы заключается в том, что в Идлибе продолжается концентрация террористических группировок, собственно, в зоне ответственности турецкой республики, продолжается агрессивная деятельность этих террористических группировок, и эти агрессивные действия направлены против вооруженных сил Сирийской Арабской Республики (САР), а также российских военных объектов на территории Сирии. Контакты, в том числе и на высшем уровне, продолжаются", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, есть ли опасность развала договоренностей между Турцией и Россией в связи с возрастающей напряженностью вокруг ситуации в Идлибе.
Сирийская армия начала 26 января наступление на западе Алеппо в связи с ежедневными обстрелами террористами жилых кварталов города, в результате которых погибли десятки мирных граждан. Террористы продолжали обстрелы вопреки объявленному в январе режиму прекращения огня. На прошлой неделе сирийская артиллерия уничтожила огневые позиции и опорные пункты боевиков, откуда велся обстрел. Правительственным силам 27 января удалось прорвать первые линии обороны террористов на западе Алеппо.
Генштаб сирийской армии 29 января заявил об освобождении крупного города Маарет-Нууман, удерживавшегося боевиками с 2012 года. Город имеет стратегическое значение, так как расположен на транспортной развязке автотрассы Алеппо - Хама. Он был одним из крупнейших оплотов террористов и перевалочным пунктом путей снабжения на юге провинции Идлиб.
Карта российско-турецких договорённостей по Сирии
23 октября 2019, 20:46
Новые российско-турецкие договоренности по Сирии
В заключенном в сентябре 2018 года между РФ и Турцией меморандуме по Идлибу говорилось о намерении восстановить транзитное сообщение по трассам M4 (Алеппо — Латакия) и M5 (Алеппо — Хама) для обеспечения свободного передвижения жителей и товаров.
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Война в СирииДмитрий ПесковТурцияСирияРоссияВ мире
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