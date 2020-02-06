В Кремле рассказали о контактах России и Турции по ситуации в Идлибе

"Пока последний контакт двух президентов, собственно, подтвердил, что каждая из сторон имеет свой набор озабоченностей по ситуации в Идлибе. Главная озабоченность Москвы заключается в том, что в Идлибе продолжается концентрация террористических группировок, собственно, в зоне ответственности турецкой республики, продолжается агрессивная деятельность этих террористических группировок, и эти агрессивные действия направлены против вооруженных сил Сирийской Арабской Республики (САР), а также российских военных объектов на территории Сирии. Контакты, в том числе и на высшем уровне, продолжаются", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, есть ли опасность развала договоренностей между Турцией и Россией в связи с возрастающей напряженностью вокруг ситуации в Идлибе.