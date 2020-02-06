В Кремле рассказали о контактах России и Турции по ситуации в Идлибе

МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Россия и Турция имеют "свой набор озабоченностей" по ситуации в Идлибе, контакты, в том числе и на высшем уровне, продолжаются, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Пока последний контакт двух президентов, собственно, подтвердил, что каждая из сторон имеет свой набор озабоченностей по ситуации в Идлибе. Главная озабоченность Москвы заключается в том, что в Идлибе продолжается концентрация террористических группировок, собственно, в зоне ответственности турецкой республики, продолжается агрессивная деятельность этих террористических группировок, и эти агрессивные действия направлены против вооруженных сил Сирийской Арабской Республики (САР), а также российских военных объектов на территории Сирии. Контакты, в том числе и на высшем уровне, продолжаются", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, есть ли опасность развала договоренностей между Турцией и Россией в связи с возрастающей напряженностью вокруг ситуации в Идлибе.
Сирийская армия начала 26 января наступление на западе Алеппо в связи с ежедневными обстрелами террористами жилых кварталов города, в результате которых погибли десятки мирных граждан. Террористы продолжали обстрелы вопреки объявленному в январе режиму прекращения огня. На прошлой неделе сирийская артиллерия уничтожила огневые позиции и опорные пункты боевиков, откуда велся обстрел. Правительственным силам 27 января удалось прорвать первые линии обороны террористов на западе Алеппо.
Генштаб сирийской армии 29 января заявил об освобождении крупного города Маарет-Нууман, удерживавшегося боевиками с 2012 года. Город имеет стратегическое значение, так как расположен на транспортной развязке автотрассы Алеппо - Хама. Он был одним из крупнейших оплотов террористов и перевалочным пунктом путей снабжения на юге провинции Идлиб.
23 октября 2019, 20:46Новые российско-турецкие договоренности по Сирии
В заключенном в сентябре 2018 года между РФ и Турцией меморандуме по Идлибу говорилось о намерении восстановить транзитное сообщение по трассам M4 (Алеппо — Латакия) и M5 (Алеппо — Хама) для обеспечения свободного передвижения жителей и товаров.