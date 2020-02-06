США и Британия не ответили на идею Путина по встрече глав пяти держав

Молчанье "ягнят". США не знают, что ответить Путину В США смятение, переходящее в замешательство. Мало того, что у России гиперзвук, опережающий их лет на десять, так ее президент еще и сделал предложение, от которого невозможно отказаться без того, чтобы не вызвать разочарование всего мира.