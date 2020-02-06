США и Британия не ответили на идею Путина по встрече глав пяти держав

МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Кремль не получил ответа по идее президента России Владимира Путина провести саммит лидеров стран-постоянных членов Совета безопасности ООН только от США и Великобритании, сообщил журналистам пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
Путин, выступая на пятом Всемирном форуме памяти Холокоста, предложил провести "встречу глав государств-постоянных членов Совета Безопасности ООН - России, Китая, США, Франции и Великобритании" и заявил, что РФ намерена, "не откладывая в долгий ящик, направить соответствующие послания лидерам "пятерки". В конце января послания с детализацией идеи саммита были направлены лидерам "пятерки" СБ ООН. Песков ранее говорил, что инициативу уже поддержали КНР и Франция.
"Из Вашингтона и Лондона пока нет ответов", - сказал он, отвечая на вопрос, были ли получены еще ответы на предложение о саммите.
Британский посол в Москве Дебора Броннерт сообщила в понедельник, что Великобритания изучит возможность участия во встрече.
27 января, 17:55АкцентыМолчанье "ягнят". США не знают, что ответить ПутинуВ США смятение, переходящее в замешательство. Мало того, что у России гиперзвук, опережающий их лет на десять, так ее президент еще и сделал предложение, от которого невозможно отказаться без того, чтобы не вызвать разочарование всего мира.