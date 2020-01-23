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Песков прокомментировал идею Путина о встрече лидеров пяти держав
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РИА Новости

Песков прокомментировал идею Путина о встрече лидеров пяти держав

17:20 23.01.2020 (обновлено: 17:26 23.01.2020)
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на большой ежегодной пресс-конференции президента РФ Владимира Путина
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на большой ежегодной пресс-конференции президента РФ Владимира Путина
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Реакцию Франции, Китая, США и Великобритании на предложение президента РФ Владимира Путина провести совместное мероприятие для решения мировых проблем еще предстоит узнать, заявил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Путин в четверг, выступая на пятом Всемирном форуме памяти Холокоста предложил провести "встречу глав государств постоянных членов Совета Безопасности ООН - России, Китая, США, Франции и Великобритании" и заявил, что РФ намерена, "не откладывая в долгий ящик, направить соответствующие послания лидерам "пятерки".
"Нам еще предстоит узнать реакцию коллег на эту инициативу президента Путина", - сказал Песков.
На форуме присутствовали президент Франции Эммануэль Макрон, принц Чарльз, вице-президент США Майк Пенс.
Президент Франции Эммануэль Макрон
17:25
Макрон поддержал идею Путина о встрече пяти постоянных членов СБ ООН
4622002
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Совет Безопасности ООНВеликобританияФранцияКитайООНСШАДмитрий ПесковВладимир ПутинРоссияВ мире
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