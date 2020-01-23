Песков прокомментировал идею Путина о встрече лидеров пяти держав

МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Реакцию Франции, Китая, США и Великобритании на предложение президента РФ Владимира Путина провести совместное мероприятие для решения мировых проблем еще предстоит узнать, заявил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Путин в четверг, выступая на пятом Всемирном форуме памяти Холокоста предложил провести "встречу глав государств постоянных членов Совета Безопасности ООН - России, Китая, США, Франции и Великобритании" и заявил, что РФ намерена, "не откладывая в долгий ящик, направить соответствующие послания лидерам "пятерки".
"Нам еще предстоит узнать реакцию коллег на эту инициативу президента Путина", - сказал Песков.
На форуме присутствовали президент Франции Эммануэль Макрон, принц Чарльз, вице-президент США Майк Пенс.