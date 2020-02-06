ГИБДД аннулировала штрафы за подсветку электробусов в Москве

"Вы переживали за гирлянды? Мы тоже. Так вот – вопрос снят, штрафы аннулированы. Спасибо коллегам из ГИБДД за понимание и внимание к аргументам – нашим и производителей электробусов. Общий вердикт – на ДТП подсветка точно не влияет", - говорится в сообщении.