ГИБДД аннулировала штрафы за подсветку электробусов в Москве

МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Госавтоинспекция аннулировала штрафы к водителям и лицам, ответственным за выпуск на линию украшенных праздничной подсветкой электробусов в Москве, сообщается в официальном аккаунте московского департамента транспорта в Twitter.
Ранее "Коммерсант" сообщил о том, что ГИБДД посчитала, что новогоднее оформление общественного транспорта Москвы нарушает действующие нормы и подсветка может привести к ДТП. Отмечалось, что водители и должностные лица, ответственные за выпуск на линию электробусов, украшенных праздничными световыми гирляндами, оштрафованы.
"Вы переживали за гирлянды? Мы тоже. Так вот – вопрос снят, штрафы аннулированы. Спасибо коллегам из ГИБДД за понимание и внимание к аргументам – нашим и производителей электробусов. Общий вердикт – на ДТП подсветка точно не влияет", - говорится в сообщении.
Кроме того, отмечается, что в следующем году решено сделать в два раза больше праздничных электробусов. -0-