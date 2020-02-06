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2020-02-06T12:34+0300
https://ria.ru/20200206/1564340124.html
ГИБДД аннулировала штрафы за подсветку электробусов в Москве
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РИА Новости

ГИБДД аннулировала штрафы за подсветку электробусов в Москве

12:34 06.02.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкЭлектробус
Электробус
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Электробус. Архивное фото
МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Госавтоинспекция аннулировала штрафы к водителям и лицам, ответственным за выпуск на линию украшенных праздничной подсветкой электробусов в Москве, сообщается в официальном аккаунте московского департамента транспорта в Twitter.
Ранее "Коммерсант" сообщил о том, что ГИБДД посчитала, что новогоднее оформление общественного транспорта Москвы нарушает действующие нормы и подсветка может привести к ДТП. Отмечалось, что водители и должностные лица, ответственные за выпуск на линию электробусов, украшенных праздничными световыми гирляндами, оштрафованы.
"Вы переживали за гирлянды? Мы тоже. Так вот – вопрос снят, штрафы аннулированы. Спасибо коллегам из ГИБДД за понимание и внимание к аргументам – нашим и производителей электробусов. Общий вердикт – на ДТП подсветка точно не влияет", - говорится в сообщении.
Кроме того, отмечается, что в следующем году решено сделать в два раза больше праздничных электробусов. -0-
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ГосавтоинспекцияМоскваОбщество
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