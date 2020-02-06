Власти Индонезии не пустили на Бали двух россиян, побывавших в Китае

МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Индонезийские миграционные власти запретили въезд на остров Бали нескольким иностранцам, включая двух граждан РФ и гражданина Украины, которые недавно побывали в Китае, передает агентство Антара.

"Мы отказали во въезде 15 иностранным пассажирам, которые побывали в Китае в течение последних 14 дней", — заявил в четверг один из представителей международного аэропорта Нгурах-Рай в городе Денпасар.

Также в списке — четыре гражданина Бразилии, три американца, два гражданина Марокко, один британец, новозеландец и гражданин Румынии. Также въезд на остров был запрещен двум гражданам КНР.

По данным агентства, авиакомпании будут нести расходы за возвращение пассажиров в места отправления.

Ранее глава МИД страны Ретно Марсуди заявила, что Индонезия приостанавливает авиасообщение с Китаем на фоне распространения коронавируса. По словам министра, власти также не будут выдавать визы гражданам КНР. Как отмечалось, запрет на въезд в страну или транзит через нее также будет распространяться и на тех, кто не является гражданами Китая, однако был в стране последние две недели.