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На севере Италии обнаружили тело убитой россиянки
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РИА Новости

На севере Италии обнаружили тело убитой россиянки

12:26 06.02.2020 (обновлено: 17:25 06.02.2020)
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© Фото : Polizia di StatoАвтомобили итальянской полиции
Автомобили итальянской полиции
© Фото : Polizia di Stato
РИМ, 6 фев — РИА Новости, Сергей Старцев. В городе Пиоссаско на севере Италии, недалеко от Турина, обнаружили тело убитой россиянки, сообщают местные СМИ.
Рано утром соседи женщины услышали ее громкие крики о помощи и вызвали карабинеров. Прибывшие на место происшествия правоохранители были вынуждены вскрыть квартиру и нашли там тела 32-летней Анны Марочкиной и ее 39-летнего мужа, датчанина Андреаса Педерсена.
По версии карабинеров, между супругами завязалась серьезная ссора, мужчина набросился на жену и убил ее, а затем покончил с собой. Следственные органы продолжают выяснять все обстоятельства произошедшего.
Супружеская пара приехала в Пиоссаско около года назад. Оба работали в фирме, занимавшейся 3D-моделированием, которую создал Педерсен. По словам соседей, они вели замкнутый образ жизни.
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