На севере Италии обнаружили тело убитой россиянки

Рано утром соседи женщины услышали ее громкие крики о помощи и вызвали карабинеров. Прибывшие на место происшествия правоохранители были вынуждены вскрыть квартиру и нашли там тела 32-летней Анны Марочкиной и ее 39-летнего мужа, датчанина Андреаса Педерсена.
По версии карабинеров, между супругами завязалась серьезная ссора, мужчина набросился на жену и убил ее, а затем покончил с собой. Следственные органы продолжают выяснять все обстоятельства произошедшего.
Супружеская пара приехала в Пиоссаско около года назад. Оба работали в фирме, занимавшейся 3D-моделированием, которую создал Педерсен. По словам соседей, они вели замкнутый образ жизни.