На севере Италии обнаружили тело убитой россиянки

РИМ, 6 фев — РИА Новости, Сергей Старцев. В городе Пиоссаско на севере В городе Пиоссаско на севере Италии , недалеко от Турина , обнаружили тело убитой россиянки, сообщают местные СМИ.

Рано утром соседи женщины услышали ее громкие крики о помощи и вызвали карабинеров. Прибывшие на место происшествия правоохранители были вынуждены вскрыть квартиру и нашли там тела 32-летней Анны Марочкиной и ее 39-летнего мужа, датчанина Андреаса Педерсена.

По версии карабинеров, между супругами завязалась серьезная ссора, мужчина набросился на жену и убил ее, а затем покончил с собой. Следственные органы продолжают выяснять все обстоятельства произошедшего.