Песков переадресовал Минобороны и МИД вопрос о гибели россиян в Сирии

МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков перенаправил вопрос о гибели в Сирии российских военных специалистов в министерства обороны и иностранных дел.
В четверг МИД РФ сообщил, что за две последние недели января террористы в сирийском Идлибе совершили свыше тысячи нападений, трагически погибли российские и турецкие военные специалисты.
"Это надо в Минобороны обращаться, это не к нам... Если военные специалисты, то, наверное, надо в Минобороны обращаться или за разъяснениями в МИД", - сказал Песков журналистам, отвечая на просьбу уточнить, как это произошло и сколько человек погибли.
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