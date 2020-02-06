Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2020-02-06T15:25+0300
https://ria.ru/20200206/1564339631.html
Песков переадресовал Минобороны и МИД вопрос о гибели россиян в Сирии
https://cdn23.img.ria.ru/images/150514/71/1505147117_0:163:3077:1893_1036x0_80_0_0_5b3d39786e70dd2ddb8e3dd3620884de.jpg
РИА Новости

Песков переадресовал Минобороны и МИД вопрос о гибели россиян в Сирии

12:25 06.02.2020 (обновлено: 15:25 06.02.2020)
32607
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента РФ – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента РФ – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Заместитель руководителя администрации президента РФ – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков перенаправил вопрос о гибели в Сирии российских военных специалистов в министерства обороны и иностранных дел.
В четверг МИД РФ сообщил, что за две последние недели января террористы в сирийском Идлибе совершили свыше тысячи нападений, трагически погибли российские и турецкие военные специалисты.
"Это надо в Минобороны обращаться, это не к нам... Если военные специалисты, то, наверное, надо в Минобороны обращаться или за разъяснениями в МИД", - сказал Песков журналистам, отвечая на просьбу уточнить, как это произошло и сколько человек погибли.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
5 февраля, 12:26Война в Сирии
Эрдоган призвал Путина оказать давление на Асада
19135158122
Обсудить 10
Война в СирииВойна в СирииМИД РФДмитрий ПесковМоскваСирияРоссияВ мире
Популярные комментарии
То есть пресс секретарь верховного главнокомандующего и презедента не комментирует смерть российских военнослужащих и граждан РФ, так как это не их заботы и они не владеют информацией.
6 февраля, 13:38
Hellhound .
60213010
Песков ничего "не знет",когда кому -то это нужно,и знает про все,что другие знают.
6 февраля, 13:13
Хромцов Александр Хромцов
4130027
Рекомендуем
Разрушенные дома в населенном пункте ад-Дейр аш-Шаркий в Сирии на юго-востоке провинции Идлиб
В МИД сообщили о гибели российских военных в Идлибе
Актер Кирк Дуглас
Умер актер Кирк Дуглас
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Кремль проанализирует доклад Счетной палаты по правительству Медведева
Сортированный уголь на складе обогатительной фабрики
Польские госкомпании больше не будут закупать российский уголь
Ситуация на юго-востоке провинции Идлиб в Сирии
В МИД сообщили о гибели российских специалистов в Сирии
Прием у стоматолога
На деснах итальянки выросли волосы
Серая смерть
В США предупредили об опасной для прикосновений "серой смерти"
Питейное заведение
Исследование назвало регионы, лидирующие по потреблению водки в России
Наручники
Жителя Москвы арестовали по обвинению в госизмене
Истребитель F-15 ВВС Израиля
Дамаск подвергся ракетной атаке
Вывеска о быстрых займах на улице Москвы
В Центробанке предупредили о новом способе мошенничества с кредитами
Строительство газопровода Северный поток-2
Стало ясно, как достроят "Северный поток — 2"
Здание Счетной палаты РФ
Счетная палата раскритиковала правительство Медведева
Видео жесткой посадки самолета в аэропорту Стамбула
Появилось видео жесткой посадки самолета в стамбульском аэропорту
Пограничники с собакой патрулируют границу с Литвой в районе Куршской косы
Калининград и триста миллиардов. На что еще претендуют соседи России
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:19Лавров прокомментировал угрозы США ввести санкции против "Роснефти"
01:14Лавров: Москва заинтересована во взаимодействии в рамках ОПЕК+
01:06Лавров рассказал, как можно урегулировать кризис в Венесуэле
01:01Лавров рассказал о взаимодействии с Турцией по ситуации в Идлибе
00:53С "Байконура" запустили ракету "Союз" с британскими спутниками OneWeb
00:52Дочь Любови Успенской покинула Россию после скандала с матерью
00:43Лавров: у Москвы и Мехико неплохие перспективы для развития ВТС
00:39Нагиев ответил на слова о "некрасивых" мужчинах в России
00:38Лавров обсудил с главой МИД Мексики отмену виз
00:34В Подмосковье приземлился самолет с российскими детьми из Сирии
00:28Зрители комментируют игру Данилы Козловского в "Викингах"
00:22Путин и Лукашенко в пятницу проведут переговоры в Сочи
23:55Умер китайский врач, первым сообщивший о коронавирусе
23:55США обвинили Россию и Китай в "переписывании" мирового порядка
23:49OneWeb изменила график запусков спутников с российских космодромов
23:48Советник Трампа обсудил с членами Совбеза ООН "сделку века"
23:40Посол Британии оценил влияние Brexit на отношения с Ираном
23:35Пушков оценил отмену Британией части пошлин на российские товары
23:24Помпео и Гуаидо договорились "удвоить усилия" по смещению Мадуро
23:21Эксперт прокомментировал создание в США Альянса религиозных свобод
Лента новостейМолния