Песков переадресовал Минобороны и МИД вопрос о гибели россиян в Сирии

"Это надо в Минобороны обращаться, это не к нам... Если военные специалисты, то, наверное, надо в Минобороны обращаться или за разъяснениями в МИД", - сказал Песков журналистам, отвечая на просьбу уточнить, как это произошло и сколько человек погибли.