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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2020-02-06T12:59+0300
https://ria.ru/20200206/1564339559.html
Чавушоглу заявил о необходимости продолжать переговоры Анкары и Москвы
https://cdn21.img.ria.ru/images/156374/88/1563748808_0:304:3100:2048_1036x0_80_0_0_22611b0693226cea8eaab3aa3f3e2d2d.jpg
РИА Новости

Чавушоглу заявил о необходимости продолжать переговоры Анкары и Москвы

12:22 06.02.2020 (обновлено: 12:59 06.02.2020)
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу на пресс-конференции по итогам встречи глав МИД и Минобороны России и Турции.
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу на пресс-конференции по итогам встречи глав МИД и Минобороны России и Турции.
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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БАКУ, 6 фев – РИА Новости. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что обсуждал с российском коллегой Сергеем Лавровым ситуацию в сирийском Идлибе, глава турецкого внешнеполитического ведомства видит необходимость в продолжении переговоров Анкары и Москвы по этому вопросу.
Как заявил Чавушоглу журналистам в Баку, если атаки в Идлибе продолжатся, "мы тоже не остановимся, ответим в разы жестко". "Есть необходимость подумать и о человеческом факторе, мы сделаем для этого всё. Столько людей под бомбами, а мир молчит. Если мы даже останемся одни в этом вопросе, мы сделаем все необходимое. Мы поговорили об этом по телефону и с Лавровым, есть необходимость в продолжении переговоров с Россией, эти вопросы мы решим вместе", - заявил Чавушоглу.
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Накануне президент Турции Эрдоган заявил, что призвал своего российского коллегу Владимира Путина оказать давление на президента Сирии Башара Асада, чтобы сирийская армия прекратила наступление в провинции Идлиб и отошла в феврале от турецких наблюдательных пунктов, пригрозив в противном случае военным ответом. Минобороны Турции сообщило в понедельник, что пять турецких военных и один сотрудник гражданского персонала погибли при обстреле со стороны сирийской правительственной армии в Идлибе. Затем Эрдоган заявил, что погибли пять военных и трое гражданских.
Путин и Эрдоган ранее в телефонном разговоре подчеркнули необходимость неукоснительного выполнения российско-турецких договоренностей по Идлибу, сообщил Кремль.
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В Сирии с 2011 года продолжается вооруженный конфликт. Сирийская армия в понедельник установила контроль над участком международной трассы M4 между городами Саракиб и Ариха в провинции Идлиб и окружила очередной наблюдательный пункт турецкой армии. Как сообщил ранее РИА Новости военный источник, сирийская армия установила полный контроль над городом Саракиб в провинции Идлиб.
Сирийская армия начала 26 января наступление на западе Алеппо в связи с ежедневными обстрелами террористами жилых кварталов города, в результате которых погибли десятки мирных граждан. Террористы продолжали обстрелы вопреки объявленному в январе режиму прекращения огня. На прошлой неделе сирийская артиллерия уничтожила огневые позиции и опорные пункты боевиков, откуда велся обстрел. Правительственным силам 27 января удалось прорвать первые линии обороны террористов на западе Алеппо.
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