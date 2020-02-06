Чавушоглу заявил о необходимости продолжать переговоры Анкары и Москвы

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу на пресс-конференции по итогам встречи глав МИД и Минобороны России и Турции.

БАКУ, 6 фев – РИА Новости. Глава МИД Турции Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что обсуждал с российском коллегой Сергеем Лавровым ситуацию в сирийском Идлибе, глава турецкого внешнеполитического ведомства видит необходимость в продолжении переговоров Анкары и Москвы по этому вопросу.

Как заявил Чавушоглу журналистам в Баку, если атаки в Идлибе продолжатся, "мы тоже не остановимся, ответим в разы жестко". "Есть необходимость подумать и о человеческом факторе, мы сделаем для этого всё. Столько людей под бомбами, а мир молчит. Если мы даже останемся одни в этом вопросе, мы сделаем все необходимое. Мы поговорили об этом по телефону и с Лавровым, есть необходимость в продолжении переговоров с Россией, эти вопросы мы решим вместе", - заявил Чавушоглу.

Накануне президент Турции Эрдоган заявил, что призвал своего российского коллегу Владимира Путина оказать давление на президента Сирии Башара Асада, чтобы сирийская армия прекратила наступление в провинции Идлиб и отошла в феврале от турецких наблюдательных пунктов, пригрозив в противном случае военным ответом. Минобороны Турции сообщило в понедельник, что пять турецких военных и один сотрудник гражданского персонала погибли при обстреле со стороны сирийской правительственной армии в Идлибе. Затем Эрдоган заявил, что погибли пять военных и трое гражданских.

Путин и Эрдоган ранее в телефонном разговоре подчеркнули необходимость неукоснительного выполнения российско-турецких договоренностей по Идлибу, сообщил Кремль.

В Сирии с 2011 года продолжается вооруженный конфликт. Сирийская армия в понедельник установила контроль над участком международной трассы M4 между городами Саракиб и Ариха в провинции Идлиб и окружила очередной наблюдательный пункт турецкой армии. Как сообщил ранее РИА Новости военный источник, сирийская армия установила полный контроль над городом Саракиб в провинции Идлиб.