В Кремле прокомментировали заявление США о переговорах по вооружениям

"Россия уже давно пытается инициировать начало таких контактов. И Россия давно уже предлагала американским партнерам это сделать, поэтому, если это произойдет, то мы будем только удовлетворены", - сказал Песков, отвечая на вопрос, на каком уровне могут пройти переговоры между Россией и США по контролю за вооружениями и как скоро это может произойти.