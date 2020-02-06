В Кремле прокомментировали заявление США о переговорах по вооружениям

МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Россия давно предлагала США контакты по обсуждению контроля за вооружениями и будет удовлетворена, если это произойдет, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее помощник президента США Дональда Трампа по нацбезопасности Роберт О'Брайен заявил о скором начале переговоров с РФ о контроле над вооружениями. В настоящее время остался единственный договор об ограничении вооружений между Москвой и Вашингтоном – СНВ-3. В прошлом году США вышли из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
"Россия уже давно пытается инициировать начало таких контактов. И Россия давно уже предлагала американским партнерам это сделать, поэтому, если это произойдет, то мы будем только удовлетворены", - сказал Песков, отвечая на вопрос, на каком уровне могут пройти переговоры между Россией и США по контролю за вооружениями и как скоро это может произойти.
Он также отметил, что конкретики о сроках и уровне переговоров пока нет.