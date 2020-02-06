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В Кремле не стали комментировать провал импичмента Трампа
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РИА Новости

В Кремле не стали комментировать провал импичмента Трампа

12:17 06.02.2020 (обновлено: 12:21 06.02.2020)
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© REUTERS / Kevin LamarqueПрезидент США Дональд Трамп в Белом доме
Президент США Дональд Трамп в Белом доме
© REUTERS / Kevin Lamarque
Президент США Дональд Трамп в Белом доме. Архивное фото
МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. В Кремле считают важным, чтобы Россию в США перестали использовать как главного демона на внутриполитической арене, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Сенат США ранее оправдал президента Дональда Трампа по обоим пунктам на процессе по импичменту. Таким образом, глава Белого дома не будет осужден и отстранен от власти.
"Мы традиционно не считаем себя вправе вмешиваться во внутренние дела США", - рассказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, как в Кремле восприняли новость о решении сената.
Подобное решение сената, по словам Пескова, хорошо и достаточно легко прогнозировалось.
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"Конечно, для нас главное - чтобы во всех внутриполитических баталиях США и предвыборных баталиях США перестали использовать Россию в качестве главной пугалки и в качестве, скажем так, главного демона внутриполитической арены США. Для нас это абсолютно неприемлемо. И мы считаем, что как только перестанут, собственно, российско-американские отношения класть на внутриполитический алтарь США, тогда появятся, действительно, перспективы к нормализации двусторонних отношений", - отметил он.
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Импичмент Дональда ТрампаДональд ТрампВ мире
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