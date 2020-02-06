В Кремле не стали комментировать провал импичмента Трампа

"Мы традиционно не считаем себя вправе вмешиваться во внутренние дела США", - рассказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, как в Кремле восприняли новость о решении сената.

"Конечно, для нас главное - чтобы во всех внутриполитических баталиях США и предвыборных баталиях США перестали использовать Россию в качестве главной пугалки и в качестве, скажем так, главного демона внутриполитической арены США. Для нас это абсолютно неприемлемо. И мы считаем, что как только перестанут, собственно, российско-американские отношения класть на внутриполитический алтарь США, тогда появятся, действительно, перспективы к нормализации двусторонних отношений", - отметил он.