Мишустин назвал предлагаемые новым КоАП штрафы непосильными

Он отметил, что власти еще не добились необходимого роста зарплат в стране. Ранее было предложено увеличить сумму взысканий для водителей за превышение скорости до пяти тысяч рублей.

Премьер-министр подчеркнул, что подобные вопросы нужно рассматривать прежде всего с учетом платежеспособности населения, а также с позиций улучшения качества автоматизации и администрирования, "а не идти по самому простому пути, просто кратно увеличивая их (штрафов. — Прим. ред.) размеры".