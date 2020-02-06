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2020-02-06T16:56+0300
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Мишустин назвал предлагаемые новым КоАП штрафы непосильными
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РИА Новости

Мишустин назвал предлагаемые новым КоАП штрафы непосильными

12:15 06.02.2020 (обновлено: 16:56 06.02.2020)
137069
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкПредседатель правительства России Михаил Мишустин проводит совещание с членами кабинета министров. 6 февраля 2020
Председатель правительства России Михаил Мишустин проводит совещание с членами кабинета министров. 6 февраля 2020
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Председатель правительства России Михаил Мишустин проводит совещание с членами кабинета министров. 6 февраля 2020
МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Председатель правительства Михаил Мишустин назвал непосильными предлагаемые новым проектом КоАП штрафы для автомобилистов.
Он отметил, что власти еще не добились необходимого роста зарплат в стране. Ранее было предложено увеличить сумму взысканий для водителей за превышение скорости до пяти тысяч рублей.
Премьер-министр подчеркнул, что подобные вопросы нужно рассматривать прежде всего с учетом платежеспособности населения, а также с позиций улучшения качества автоматизации и администрирования, "а не идти по самому простому пути, просто кратно увеличивая их (штрафов. — Прим. ред.) размеры".
Председатель комитета Государственной Думы РФ по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников
4 февраля, 17:10
Крашенинников раскритиковал новый проект КоАП
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Обсудить 319
Михаил МишустинПравительство РФРоссияОбщество
Популярные комментарии
Создается положительный портрет Мишустина, "гляди народ председатель за народные кошелки переживает".
6 февраля, 12:19
Zakharov Denis
1624623247
Дай-то Бог,чтоб в таком ключе и работал!
6 февраля, 12:23
troshkin73
1514620135
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