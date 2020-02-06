Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Трансляция ежегодного послания президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию
Послание президента России Федеральному собранию
2020-02-06T12:14+0300
https://ria.ru/20200206/1564338874.html
Володин поручил ускорить реализацию социальных инициатив Путина
https://cdn25.img.ria.ru/images/156346/48/1563464863_0:97:3018:1794_1036x0_80_0_0_a2341760f56d5c6de91ee8fca13f65f0.jpg
РИА Новости

Володин поручил ускорить реализацию социальных инициатив Путина

12:14 06.02.2020
116
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкВячеслав Володин
Вячеслав Володин
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Вячеслав Володин. Архивное фото
МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Председатель Государственной думы Вячеслав Володин поручил ответственным комитетам ГД ускорить реализацию социальных инициатив, озвученных в послании президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию, сообщила пресс-служба нижней палаты парламента.
Как отмечается, Володин в четверг провел совещание с главами комитетов ГД по теме реализации социальных инициатив главы государства.
Президент РФ Владимир Путин
5 февраля, 16:48Послание президента России Федеральному собранию
Путин рассказал о средствах на реализацию целей послания
"Речь идет о детских пособиях для семей с детьми от трех до семи лет; распространении маткапитала на рождение первенца и его увеличении при рождении второго ребенка, а также об организации горячего питания для школьников в младших классах и введении специальной доплаты классным руководителям", - говорится в сообщении.
Как отмечается, Володин "поручил комитетам ускорить реализацию инициатив президента".
Уточняется, что в совещании приняли участие председатели комитетов ГД по вопросам семьи, женщин и детей Тамара Плетнева, по образованию и науке Вячеслав Никонов, по бюджету и налогам Андрей Макаров.
Путин в послании Федеральному собранию предложил выдавать материнский капитал уже при рождении первенца, увеличив его до 466 тысяч 617 рублей, а за второго ребенка повысить до 616 тысяч 617 рублей. При этом программу маткапитала глава государства предложил продлить до конца 2026 года.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин во время встречи президента РФ Владимира Путина с членами правительства
5 февраля, 16:22Послание президента России Федеральному собранию
Мишустин рассказал о выполнении поручений после послания Путина
520005
Обсудить 1
Послание президента России Федеральному собраниюГосдума РФВячеслав ВолодинВладимир ПутинРоссияОбщество
Рекомендуем
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит совещание с членами кабинета министров РФ. 6 февраля 2020
Мишустин призвал сверять решения с задачами, обозначенными Путиным
Здание Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
В СФ предложили обязать губернаторов закупать отечественную продукцию
Первый заместитель руководителя фракции Единая Россия в Государственной Думе РФ Андрей Исаев
Депутаты предложат ввести ежеквартальную перерегистрацию цен в аптеках
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит совещание с членами кабинета министров РФ
Мишустин призвал министров в принятии решений учитывать нужды людей
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
США и Британия не ответили на предложение Путина по саммиту СБ ООН
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на большой ежегодной пресс-конференции президента РФ Владимира Путина
В Кремле не знают об идее термина "федеральные территории"
Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Договоренностей по встрече Путина и Эрдогана нет, заявили в Кремле
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время совместной пресс-конференции с министром иностранных дел и международного сотрудничества Республики Южный Судан Авут Денг Ачуил
Лавров прибыл в Мексику
Лагерь сирийских беженцев
В Сирию за сутки вернулись более 850 беженцев из-за рубежа
Геннадий Зюганов
Зюганов пригласил правительство обсудить экономические проблемы страны
Сергей Кириенко
Кириенко: конкретных сроков по обсуждению поправок в Конституцию нет
Строительство трубопровода Северный поток - 2
OMV не ожидает скорого возобновления прокладки "Северного потока — 2"
Здание Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
Совфед подготовит обращение о недопустимости реабилитации нацизма
Президент США Дональд Трамп в Белом доме
В Кремле не стали комментировать провал импичмента Трампа
Самолет аэродроме Чкаловский в Московской области
В Подмосковье приземлился самолет с российскими детьми из Сирии
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:19Лавров прокомментировал угрозы США ввести санкции против "Роснефти"
01:14Лавров: Москва заинтересована во взаимодействии в рамках ОПЕК+
01:06Лавров рассказал, как можно урегулировать кризис в Венесуэле
01:01Лавров рассказал о взаимодействии с Турцией по ситуации в Идлибе
00:53С "Байконура" запустили ракету "Союз" с британскими спутниками OneWeb
00:52Дочь Любови Успенской покинула Россию после скандала с матерью
00:43Лавров: у Москвы и Мехико неплохие перспективы для развития ВТС
00:39Нагиев ответил на слова о "некрасивых" мужчинах в России
00:38Лавров обсудил с главой МИД Мексики отмену виз
00:34В Подмосковье приземлился самолет с российскими детьми из Сирии
00:28Зрители комментируют игру Данилы Козловского в "Викингах"
00:22Путин и Лукашенко в пятницу проведут переговоры в Сочи
23:55Умер китайский врач, первым сообщивший о коронавирусе
23:55США обвинили Россию и Китай в "переписывании" мирового порядка
23:49OneWeb изменила график запусков спутников с российских космодромов
23:48Советник Трампа обсудил с членами Совбеза ООН "сделку века"
23:40Посол Британии оценил влияние Brexit на отношения с Ираном
23:35Пушков оценил отмену Британией части пошлин на российские товары
23:24Помпео и Гуаидо договорились "удвоить усилия" по смещению Мадуро
23:21Эксперт прокомментировал создание в США Альянса религиозных свобод
Лента новостейМолния