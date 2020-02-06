Володин поручил ускорить реализацию социальных инициатив Путина

МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Председатель Государственной думы Вячеслав Володин поручил ответственным комитетам ГД ускорить реализацию социальных инициатив, озвученных в послании президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию, сообщила пресс-служба нижней палаты парламента.
Как отмечается, Володин в четверг провел совещание с главами комитетов ГД по теме реализации социальных инициатив главы государства.
"Речь идет о детских пособиях для семей с детьми от трех до семи лет; распространении маткапитала на рождение первенца и его увеличении при рождении второго ребенка, а также об организации горячего питания для школьников в младших классах и введении специальной доплаты классным руководителям", - говорится в сообщении.
Как отмечается, Володин "поручил комитетам ускорить реализацию инициатив президента".
Уточняется, что в совещании приняли участие председатели комитетов ГД по вопросам семьи, женщин и детей Тамара Плетнева, по образованию и науке Вячеслав Никонов, по бюджету и налогам Андрей Макаров.
Путин в послании Федеральному собранию предложил выдавать материнский капитал уже при рождении первенца, увеличив его до 466 тысяч 617 рублей, а за второго ребенка повысить до 616 тысяч 617 рублей. При этом программу маткапитала глава государства предложил продлить до конца 2026 года.