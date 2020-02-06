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Американская компания показала уничтожение систем, похожих на С-400
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РИА Новости

Американская компания показала уничтожение систем, похожих на С-400

12:12 06.02.2020 (обновлено: 15:37 06.02.2020)
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МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Американская компания BellFlight (Bell Helicopter) опубликовала мультипликационный видеоролик, на котором новый разведывательно-ударный вертолет Bell 360 Invictus уничтожает системы ПВО, напоминающие С-400 "Триумф".
Видео размещено на официальном Youtube-канале компании: вертолет летит в горной местности, выпускает барражирующие боеприпасы, затем опускается ниже к лесному массиву.
Зенитные ракетные комплексы С-400 Триумф
26 ноября 2019, 17:43Акценты
Из другого теста. Турция проверила С-400 самолетами НАТОАнкара назвала это вполне безобидной отработкой коммуникации между своей новенькой ПВО и своими же ВВС. Но если есть контакт со своими, то он возможен и с чужими, только полный контакт. Ведь делал "Триумф" с истребителями все, что хотел.
Далее при помощи телевизионной системы наведения машина направляет средства поражения на колонну военной техники, в которой идут системы противовоздушной обороны, очень схожие с российскими комплексами С-400 "Триумф".
В результате удара уничтожаются две пусковые установки и радиолокационная станция.
С-400 уже не первый год являются предметом для обсуждений мировых СМИ из-за контрактов на поставку этих систем, подписанных Россией, в частности, с Индией, Турцией и Китаем. По данным Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству, желающих купить у России эти системы настолько много, что уже выстроилась очередь.
Зенитный ракетный комплекс С-400
4 февраля, 13:57Сказано в эфире
Лучшего в мире нет. Эксперт оценил начало производства С-400 для ИндииРоссия начала производство зенитно-ракетных систем С-400 для Индии. В эфире радио Sputnik военный политолог Андрей Кошкин прокомментировал работы по выполнению контракта.
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BellFlightС-400 «Триумф»МоскваКитайРоссияВ мире
Популярные комментарии
Уничтожить технику на марше и уничтожить развёрнутую систему, это, таки, две большие разницы... И вообще, американцы имеют хорошие давние традиции в мультипликации... ;-)
6 февраля, 12:15
Владислав Леончук
233341005
Смешные ребята. Кто-же их к колонне то подпустит :D
6 февраля, 12:51
Андрей Лаптев
19680005
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