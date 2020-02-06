Американская компания показала уничтожение систем, похожих на С-400

МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Американская компания BellFlight (Bell Helicopter) опубликовала мультипликационный видеоролик, на котором новый разведывательно-ударный вертолет Bell 360 Invictus уничтожает системы ПВО, напоминающие С-400 "Триумф".
Видео размещено на официальном Youtube-канале компании: вертолет летит в горной местности, выпускает барражирующие боеприпасы, затем опускается ниже к лесному массиву.
26 ноября 2019, 17:43АкцентыИз другого теста. Турция проверила С-400 самолетами НАТОАнкара назвала это вполне безобидной отработкой коммуникации между своей новенькой ПВО и своими же ВВС. Но если есть контакт со своими, то он возможен и с чужими, только полный контакт. Ведь делал "Триумф" с истребителями все, что хотел.
Далее при помощи телевизионной системы наведения машина направляет средства поражения на колонну военной техники, в которой идут системы противовоздушной обороны, очень схожие с российскими комплексами С-400 "Триумф".
В результате удара уничтожаются две пусковые установки и радиолокационная станция.
С-400 уже не первый год являются предметом для обсуждений мировых СМИ из-за контрактов на поставку этих систем, подписанных Россией, в частности, с Индией, Турцией и Китаем. По данным Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству, желающих купить у России эти системы настолько много, что уже выстроилась очередь.