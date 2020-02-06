Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время совместной пресс-конференции с министром иностранных дел и международного сотрудничества Республики Южный Судан Авут Денг Ачуил

МЕХИКО, 6 фев - РИА Новости. Глава МИД РФ Глава МИД РФ Сергей Лавров прибыл в Мексику , где позже в четверг пройдут его переговоры с министром иностранных дел страны Марсело Луисом Эбрардом, передает корреспондент РИА Новости.

Нынешний визит Лаврова в Мексику станет уже третьим с момента его назначения министром иностранных дел России (до этого он был здесь в 2005 и 2010 годах).

При этом турне Лаврова по региону - второе за последние полгода, летом он уже посетил Кубу, Бразилию, Суринам.

Рабочая поездка Лаврова в Мексику проходит в юбилейный год - 130 лет назад (11 декабря 1890 года) между странами были установлены дипломатические отношения, и в российском МИД подчеркнули, что переговоры в Мехико с министром иностранных дел Эбрардом призваны активизировать как политический диалог, так и экономическое сотрудничество.

О необходимости расширения контактов между странами было заявлено почти сразу после избрания президентом Мексики Андреса Мануэля Лопеса Обрадора. Как отмечал в беседе с РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков, речь идет о целом ряде соглашений, которые находятся в проработке, в том числе проекте договора о сотрудничестве между генеральными прокуратурами, соглашении о морском судоходстве, о взаимном признании дипломов и документов о научных степенях, проекте соглашения о безвизовом режиме поездок граждан. Последний пункт становится все более актуальным, так как количество российских туристов, приезжающих в Мексику, растет и уже превышает показатель 60 тысяч человек в год.

Мексика является вторым после Бразилии партнером РФ в Латинской Америке по объему товарооборота, но, несмотря на активное экономическое взаимодействие - в стране работают такие компании как Ростех, "Лукойл", - объемы взаимных инвестиций не столь велики. Один из проектов, который все еще находится в стадии согласования, - создание в Мексике сервисного центра по обслуживанию Sukhoi Superjet 100. Ранее было заявлено, что стороны не отказываются от идеи, но конкретных подвижек пока нет.

Международная повестка

Помимо двустороннего сотрудничества министры обсудят и международную тематику, и здесь, по мнению экспертов, речь пойдет в первую очередь о ситуации в Венесуэле и Боливии. Мексика не только единственная из стран группы Лимы не признала правительство Хуана Гуаидо, но и совместно с Уругваем и Карибским сообществом (КАРИКОМ) стала инициатором так называемого "Механизма Монтевидео" по урегулированию в Боливарианской республике. Также Мехико, наряду с Гаваной и Каракасом, осудил смещение президента Боливии Эво Моралеса и назвал происходящее в этой стране госпереворотом.