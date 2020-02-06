Депутаты предложат ввести ежеквартальную перерегистрацию цен в аптеках

"Мы ко второму чтению уже этого законопроекта хотим подготовить поправку. Сейчас она находится в стадии обсуждения. Мы предлагаем на все лекарственные препараты ежеквартально заявительным порядком регистрировать цены. Их не будет устанавливать государство, их будут устанавливать сами продающие организации. Они будут заявительным порядком регистрировать, и потом ежеквартально эти лекарства должны будут проходить перерегистрацию. Для чего это нужно? Для того чтобы в течение квартала цена не могла быть изменена", - сказал Исаев.