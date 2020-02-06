Депутаты предложат ввести ежеквартальную перерегистрацию цен в аптеках

МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Ко второму чтению законопроекта об аптечных сетях, который направлен на борьбу с необоснованным завышением цен на лекарства, депутаты предложат ввести ежеквартальную перерегистрацию цен, закрепив таким образом стоимость лекарственных препаратов на весь период без права повышения, сообщил журналистам первый зампред фракции "Единая Россия" Андрей Исаев.
"Мы ко второму чтению уже этого законопроекта хотим подготовить поправку. Сейчас она находится в стадии обсуждения. Мы предлагаем на все лекарственные препараты ежеквартально заявительным порядком регистрировать цены. Их не будет устанавливать государство, их будут устанавливать сами продающие организации. Они будут заявительным порядком регистрировать, и потом ежеквартально эти лекарства должны будут проходить перерегистрацию. Для чего это нужно? Для того чтобы в течение квартала цена не могла быть изменена", - сказал Исаев.
Это, считает Исаев, позволит избежать повышения цен в аптеках на определенные препараты "под конъектуру".
Ранее глава фракции, вице-спикер Госдумы Сергей Неверов сообщил, что Депутаты от фракции "Единая Россия" разработали законопроект, который исключит ситуации с завышением цен аптеками. Исаев с четверг сообщил, что законопроект планирует внести в Госдуму в ближайшие дни.
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