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Теплоснабжение
2020-02-06T12:07+0300
https://ria.ru/20200206/1564338365.html
Выручка российского дивизиона Fortum в 2019 году выросла на 0,2%
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РИА Новости

Выручка российского дивизиона Fortum в 2019 году выросла на 0,2%

12:07 06.02.2020
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков
МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Выручка российского дивизиона Fortum (включает в себя активы "Фортум" и ТГК-1) по итогам 2019 года выросла на 0,2% по сравнению с 2018 годом - до 1,071 миллиарда евро, сообщается в отчете финского концерна.
Сопоставимая EBITDA за отчетный период выросла на 12% - до 469 миллионов евро. Сопоставимая операционная прибыль выросла на 16,6% - до 316 миллионов евро.
Объемы продаж в сегменте электроэнергетики России за год составили 29,3 миллиарда кВт.ч против 29,6 миллиарда кВт.ч годом ранее.
Выручка российского дивизиона Fortum по итогам четвертого квартала выросла на 0,3% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года - до 306 миллионов евро, сопоставимая EBITDA при этом увеличилась на 7% - до 136 миллионов евро. Сопоставимая операционная прибыль выросла на 5,6%, до 94 миллионов евро.
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В четвертом квартале 2019 года объемы продаж в сегменте электроэнергетики России составили 7,4 миллиарда кВт.ч против 8 миллиардов кВт.ч годом ранее.
Энергокомпания "Фортум" входит в дивизион "Россия" финской корпорации Fortum, занимается производством и сбытом электрической и тепловой энергии. В ее структуре восемь тепловых электростанций на Урале и в Западной Сибири. В уставном капитале компании 69,9% доля принадлежит Fortum Russia B.V., 28,3% долей владеет Fortum Holding B.V.
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ТеплоснабжениеФортумРоссия
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