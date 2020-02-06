Выручка российского дивизиона Fortum в 2019 году выросла на 0,2%

МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Выручка российского дивизиона Fortum (включает в себя активы "Фортум" и ТГК-1) по итогам 2019 года выросла на 0,2% по сравнению с 2018 годом - до 1,071 миллиарда евро, сообщается в отчете финского концерна.

Сопоставимая EBITDA за отчетный период выросла на 12% - до 469 миллионов евро. Сопоставимая операционная прибыль выросла на 16,6% - до 316 миллионов евро.

Объемы продаж в сегменте электроэнергетики России за год составили 29,3 миллиарда кВт.ч против 29,6 миллиарда кВт.ч годом ранее.

Выручка российского дивизиона Fortum по итогам четвертого квартала выросла на 0,3% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года - до 306 миллионов евро, сопоставимая EBITDA при этом увеличилась на 7% - до 136 миллионов евро. Сопоставимая операционная прибыль выросла на 5,6%, до 94 миллионов евро.

В четвертом квартале 2019 года объемы продаж в сегменте электроэнергетики России составили 7,4 миллиарда кВт.ч против 8 миллиардов кВт.ч годом ранее.