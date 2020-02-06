В Киеве проходит митинг за поэтапное внедрение земельной реформы

Акция протеста против закона об отмене моратория на продажу сельхозземель в Киеве

КИЕВ, 6 фев — РИА Новости. Митинг за поэтапное внедрение земельной реформы проходит у офиса президента Украины Митинг за поэтапное внедрение земельной реформы проходит у офиса президента Украины Владимира Зеленского , передает корреспондент РИА Новости.

Парламент Украины на заседании в четверг приступит к рассмотрению в окончательном чтении законопроекта, который отменяет с 1 октября мораторий на продажу сельскохозяйственных земель. Ко второму чтению к документу подано более 4 тысяч поправок.

В знак протеста против реформы несколько сотен граждан устроили митинг на площади у офиса президента. Почти все участники акции одеты в зеленые шарфы и кепки с надписями "нет продаже украинской земли". Организаторами митинга выступил общественный союз "Всеукраинская аграрная рада", о мероприятии ранее заявляла глава оппозиционной парламентской фракции "Батькивщина" Юлия Тимошенко.

Митингующие требуют внедрять земельную реформу на Украине поэтапно. По их мнению, на первом этапе право покупать землю должны получить только физические лица - граждане Украины, при этом необходимо ввести ограничения на продажу до 500 гектаров. Юридические лица, по мнению митингующих, могут быть допущены на рынок земли на втором этапе, который должен наступить примерно через пять лет. Они должны иметь право покупать не более 5 тысяч гектаров земли. Кроме того, участники пикета требуют от властей создания финансовых инструментов, необходимых для покупки земли малыми и средними аграриями.

По данным пресс-службы киевского управления Национальной полиции Украины, полицейские и военнослужащие нацгвардии сейчас дежурят возле офиса президента в усиленном режиме. "Чтобы не допустить нарушений общественного порядка и обеспечить мирное проведение запланированных акций в центре столицы полицейские совместно с военнослужащими Национальной гвардии Украины заступили на усиленное дежурство", - заявили правоохранители.

Как добавляется в пресс-службе, также в усиленном режиме дежурят сотрудники Госслужбы по ЧС, кинологи, взрывотехники и полиция диалога. Правоохранители призвали организаторов и участников акции соблюдать нормы законодательства и не нарушать общественный порядок.