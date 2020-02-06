Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-06T12:03+0300
https://ria.ru/20200206/1564338091.html
В Киеве проходит митинг за поэтапное внедрение земельной реформы
https://cdn24.img.ria.ru/images/7e4/2/6/1564312766_0:119:1276:837_1036x0_80_0_0_03651fa5a92cb365059726ffccecff29.jpg
РИА Новости

В Киеве проходит митинг за поэтапное внедрение земельной реформы

12:03 06.02.2020
479
© РИА НовостиАкция протеста против закона об отмене моратория на продажу сельхозземель в Киеве
Акция протеста против закона об отмене моратория на продажу сельхозземель в Киеве
© РИА Новости
КИЕВ, 6 фев — РИА Новости. Митинг за поэтапное внедрение земельной реформы проходит у офиса президента Украины Владимира Зеленского, передает корреспондент РИА Новости.
Парламент Украины на заседании в четверг приступит к рассмотрению в окончательном чтении законопроекта, который отменяет с 1 октября мораторий на продажу сельскохозяйственных земель. Ко второму чтению к документу подано более 4 тысяч поправок.
Перед началом заседания Верховной Рады Украины, 13 ноября 2019
20 ноября 2019, 08:00
Голод в Ирландии и продажа земли на Украине: опасные параллели
В знак протеста против реформы несколько сотен граждан устроили митинг на площади у офиса президента. Почти все участники акции одеты в зеленые шарфы и кепки с надписями "нет продаже украинской земли". Организаторами митинга выступил общественный союз "Всеукраинская аграрная рада", о мероприятии ранее заявляла глава оппозиционной парламентской фракции "Батькивщина" Юлия Тимошенко.
Митингующие требуют внедрять земельную реформу на Украине поэтапно. По их мнению, на первом этапе право покупать землю должны получить только физические лица - граждане Украины, при этом необходимо ввести ограничения на продажу до 500 гектаров. Юридические лица, по мнению митингующих, могут быть допущены на рынок земли на втором этапе, который должен наступить примерно через пять лет. Они должны иметь право покупать не более 5 тысяч гектаров земли. Кроме того, участники пикета требуют от властей создания финансовых инструментов, необходимых для покупки земли малыми и средними аграриями.
Лидер политической партии Батькивщина Юлия Тимошенко
18 декабря 2019, 22:13
Тимошенко заявила, что открытие рынка земли приведет Украину к голоду
По данным пресс-службы киевского управления Национальной полиции Украины, полицейские и военнослужащие нацгвардии сейчас дежурят возле офиса президента в усиленном режиме. "Чтобы не допустить нарушений общественного порядка и обеспечить мирное проведение запланированных акций в центре столицы полицейские совместно с военнослужащими Национальной гвардии Украины заступили на усиленное дежурство", - заявили правоохранители.
Как добавляется в пресс-службе, также в усиленном режиме дежурят сотрудники Госслужбы по ЧС, кинологи, взрывотехники и полиция диалога. Правоохранители призвали организаторов и участников акции соблюдать нормы законодательства и не нарушать общественный порядок.
Мораторий на продажу сельхозземель действует на Украине уже 18 лет. МВФ ждет от Киева принятия земельной реформы, которую власти затягивают уже несколько лет. В парламенте предыдущего созыва не было консенсуса по данному вопросу - ряд фракций выступали против открытия рынка земли, опасаясь, что крупные иностранные корпорации скупят ее у населения по низким ценам.
Журналист, теле- и радиоведущий Владимир Соловьев на заседании Совета Федерации РФ. 28 марта 2018
14 ноября 2019, 01:20
Соловьев назвал поддержку земельной реформы на Украине "сдачей земли"
000101
Обсудить 2
Владимир ЗеленскийКиевУкраинаВ мире
Рекомендуем
Акция протеста против закона об отмене моратория на продажу сельхозземель в Киеве
В Киеве у здания Рады проходит митинг против открытия рынка земли
Потасовка во время заседания Верховной рады Украины. 6 февраля 2020
В Раде произошла потасовка между депутатами
Ситуация на юго-востоке провинции Идлиб в Сирии
В МИД сообщили о гибели российских специалистов в Сирии
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время совместной пресс-конференции с министром иностранных дел и международного сотрудничества Республики Южный Судан Авут Денг Ачуил
Лавров прибыл в Мексику
Телеведущая Ольга Скабеева в студии 60 минут во время интервью в Москве
Скабеева высмеяла потасовку депутатов в Раде
Строительство газопровода Северный поток-2
Стало ясно, как достроят "Северный поток — 2"
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко заявил о нарушении Россией обязательств по поставкам нефти
Посадка пилотируемого корабля Союз МС-13. 6 февраля 2020
Корабль "Союз МС-13" с экипажем раскрыл основной парашют
Сортированный уголь на складе обогатительной фабрики
Польские госкомпании больше не будут закупать российский уголь
Опубликовано видео потасовки депутатов в Раде
Тимошенко заняла кресло спикера Рады после потасовки
Патруль российской военной полиции
Россия зафиксировала 31 нарушение перемирия в Сирии за сутки
Президент США Дональд Трамп
Трамп оценил поступок сенатора Ромни, проголосовавшего за его отставку
Табличка на здании Министерства иностранных дел РФ
Россия продолжит тесную координацию с Турцией и Ираном по Сирии
Лидер политической партии Батькивщина Юлия Тимошенко на заседании Верховной рады Украины в Киеве
Депутаты Рады второй раз за день устроили потасовку
Разрушенные дома в населенном пункте ад-Дейр аш-Шаркий в Сирии на юго-востоке провинции Идлиб
В МИД сообщили о гибели российских военных в Идлибе
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:14Лавров: Москва заинтересована во взаимодействии в рамках ОПЕК+
01:06Лавров рассказал, как можно урегулировать кризис в Венесуэле
01:01Лавров рассказал о взаимодействии с Турцией по ситуации в Идлибе
00:53С "Байконура" запустили ракету "Союз" с британскими спутниками OneWeb
00:52Дочь Любови Успенской покинула Россию после скандала с матерью
00:43Лавров: у Москвы и Мехико неплохие перспективы для развития ВТС
00:39Нагиев ответил на слова о "некрасивых" мужчинах в России
00:38Лавров обсудил с главой МИД Мексики отмену виз
00:34В Подмосковье приземлился самолет с российскими детьми из Сирии
00:28Зрители комментируют игру Данилы Козловского в "Викингах"
00:22Путин и Лукашенко в пятницу проведут переговоры в Сочи
23:55Умер китайский врач, первым сообщивший о коронавирусе
23:55США обвинили Россию и Китай в "переписывании" мирового порядка
23:49OneWeb изменила график запусков спутников с российских космодромов
23:48Советник Трампа обсудил с членами Совбеза ООН "сделку века"
23:40Посол Британии оценил влияние Brexit на отношения с Ираном
23:35Пушков оценил отмену Британией части пошлин на российские товары
23:24Помпео и Гуаидо договорились "удвоить усилия" по смещению Мадуро
23:21Эксперт прокомментировал создание в США Альянса религиозных свобод
23:08ОЗХО назвала виновных в утечке по расследованию "химатаки" в Думе
Лента новостейМолния