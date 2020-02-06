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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2020-02-06T12:00+0300
https://ria.ru/20200206/1564337900.html
Россия зафиксировала 31 нарушение перемирия в Сирии за сутки
https://cdn22.img.ria.ru/images/7e4/1/18/1563841882_0:59:1686:1007_1036x0_80_0_0_3062445ee41b343cb7e178cc2811665c.jpg
РИА Новости

Россия зафиксировала 31 нарушение перемирия в Сирии за сутки

12:00 06.02.2020
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкПатруль российской военной полиции
Патруль российской военной полиции
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Патруль российской военной полиции. Архивное фото
МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Россия в комиссии по перемирию в Сирии за сутки зафиксировала 31 нарушение, Турция - 13, сообщается в информационном бюллетене Минобороны РФ, опубликованном на сайте российского военного ведомства.
"Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксирован 31 факт открытия огня в провинциях: Латакия – 14, Идлиб – семь, Хама – 10. Турецкой частью представительства зафиксировано 13 фактов открытия огня в провинциях: Алеппо – семь, Идлиб – шесть", - говорится в тексте бюллетеня.
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