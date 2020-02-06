Россия зафиксировала 31 нарушение перемирия в Сирии за сутки

МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Россия в комиссии по перемирию в Сирии за сутки зафиксировала 31 нарушение, Турция - 13, сообщается в информационном бюллетене Минобороны РФ, опубликованном на сайте российского военного ведомства.
"Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксирован 31 факт открытия огня в провинциях: Латакия – 14, Идлиб – семь, Хама – 10. Турецкой частью представительства зафиксировано 13 фактов открытия огня в провинциях: Алеппо – семь, Идлиб – шесть", - говорится в тексте бюллетеня.
Отмечается, что в течение суток Центром по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев гуманитарные акции не проводились.
Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой ИГ* в Сирии и Ираке. В отдельных районах стран продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.
* Террористическая организация, запрещенная в России
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