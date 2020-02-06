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Иллюстрация - Ямало-Ненецкий автономный округ
Ямало-Ненецкий автономный округ
2020-02-06T11:52+0300
https://ria.ru/20200206/1564328193.html
На Ямале общины нарастили производство оленины на 5% в 2019 году
https://cdn24.img.ria.ru/images/7e4/2/3/1564192515_0:266:3168:2048_1036x0_80_0_0_87213fa8f2b5b0086811bc1db44a1b94.jpg
РИА Новости

На Ямале общины нарастили производство оленины на 5% в 2019 году

11:52 06.02.2020
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© РИА Новости / Валерий МельниковЯНАО
ЯНАО
© РИА Новости / Валерий Мельников
ЯНАО. Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 фев - РИА Новости. Новые меры поддержки ямальского оленеводства показали первые результаты: общины в 2019 году нарастили производство оленины на 5%, сообщил начальник отдела развития сельского хозяйства регионального департамента АПК Андрей Ревнивых.
Как сообщалось, в прошлом году по поручению губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) Дмитрия Артюхова были разработаны меры поддержки, направленные на увеличение доходов оленеводов от сдачи оленей на убойные комплексы. Уже в эту заготовительную кампанию нововведение коснулось национальных общин и малых оленеводческих предприятий. Для них более чем вдвое было увеличено финансирование за реализацию продукции.
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"Мы отмечаем, что эти категории хозяйств повысили объемы производства мяса и его качество. Так, общины нарастили производство оленины на 5% по сравнению с прошлым годом, а большую часть заготовленного мяса – 77% - составила именно первая категория. Также наблюдается рост среднего убойного веса животных – в этом году он "прибавил" на 8% и составил 36 килограммов", – приводятся в сообщении пресс-службы губернатора слова Ревнивых.
В убойную кампанию-2020 повышение цены за сданное мясо коснется абсолютно всех оленеводческих хозяйств округа – они будут получать на убойных комплексах по 450 рублей за килограмм мяса первой категории и 150 рублей – за килограмм второй категории. Ранее оленину принимали по ценам 170 и 120 рублей соответственно. Производственный эффект от таких изменений специалисты в полной мере смогут оценить по результатам следующего заготовительного сезона – уже в конце этого года, отмечает пресс-служба.
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Власти уточняют, что в 2019 году в заготовительной кампании на Ямале участвовали более 50 оленеводческих организаций: предприятий, общин коренных малочисленных народов Севера, фермерских хозяйств, а также оленеводы-частники. В общей сложности они заготовили около 2 тысяч тонн мяса оленя.
Убой проводился на 11 сертифицированных заготовительных комплексах. Основной этап заготовок длился с начала ноября и до конца года. В январе убой продолжался в Приуральском и Тазовском районах. В этом году были введены в эксплуатацию новые производственные мощности – модульные убойные комплексы появились в поселках Мужи и Тазовский, сообщает пресс-служба.
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Ямало-Ненецкий автономный округДмитрий АртюховЯмало-Ненецкий автономный округЭкономика
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