На Ямале общины нарастили производство оленины на 5% в 2019 году

ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 фев - РИА Новости. Новые меры поддержки ямальского оленеводства показали первые результаты: общины в 2019 году нарастили производство оленины на 5%, сообщил начальник отдела развития сельского хозяйства регионального департамента АПК Андрей Ревнивых.

Как сообщалось, в прошлом году по поручению губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) Дмитрия Артюхова были разработаны меры поддержки, направленные на увеличение доходов оленеводов от сдачи оленей на убойные комплексы. Уже в эту заготовительную кампанию нововведение коснулось национальных общин и малых оленеводческих предприятий. Для них более чем вдвое было увеличено финансирование за реализацию продукции.

"Мы отмечаем, что эти категории хозяйств повысили объемы производства мяса и его качество. Так, общины нарастили производство оленины на 5% по сравнению с прошлым годом, а большую часть заготовленного мяса – 77% - составила именно первая категория. Также наблюдается рост среднего убойного веса животных – в этом году он "прибавил" на 8% и составил 36 килограммов", – приводятся в сообщении пресс-службы губернатора слова Ревнивых.

В убойную кампанию-2020 повышение цены за сданное мясо коснется абсолютно всех оленеводческих хозяйств округа – они будут получать на убойных комплексах по 450 рублей за килограмм мяса первой категории и 150 рублей – за килограмм второй категории. Ранее оленину принимали по ценам 170 и 120 рублей соответственно. Производственный эффект от таких изменений специалисты в полной мере смогут оценить по результатам следующего заготовительного сезона – уже в конце этого года, отмечает пресс-служба.

Власти уточняют, что в 2019 году в заготовительной кампании на Ямале участвовали более 50 оленеводческих организаций: предприятий, общин коренных малочисленных народов Севера, фермерских хозяйств, а также оленеводы-частники. В общей сложности они заготовили около 2 тысяч тонн мяса оленя.