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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2020-02-06T17:14+0300
https://ria.ru/20200206/1564326255.html
В МИД сообщили о гибели российских специалистов в Сирии
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РИА Новости

В МИД сообщили о гибели российских специалистов в Сирии

11:50 06.02.2020 (обновлено: 17:14 06.02.2020)
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© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийСитуация на юго-востоке провинции Идлиб в Сирии
Ситуация на юго-востоке провинции Идлиб в Сирии
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. За последние две недели в Идлибе погибли российские и турецкие военные, сообщили в МИД.
Подробности не раскрываются, известно только, что это произошло на фоне усиления активности террористов в регионе — за последние 14 дней они совершили более тысячи нападений.

"В середине января российские и турецкие военные предприняли очередную попытку ввести "режим тишины" в Идлибской зоне деэскалации. Но террористы не только не снизили своей боевой активности, а, наоборот, нарастили атаки", — уточнили во внешнеполитическом ведомстве.

Там добавили, что счет погибшим и раненым среди сирийских военных и гражданских пошел на сотни.
Кроме того, не прекращаются попытки атаковать российскую авиабазу Хмеймим с применением ударных беспилотников, рассказали в МИД.

Ситуация в Идлибе

Россия, Иран и Турция в мае 2017 года в Астане (сейчас — Нур-Султан) договорились о создании четырех зон деэскалации в Сирии.
Три из них в 2018-м перешли под контроль Дамаска. Четвертая, расположенная в провинции Идлиб и частях соседних провинций Латакия, Хама и Алеппо, пока не занята правительственными войсками, большая ее часть захвачена террористами из "Джебхат ан-Нусры"*.
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В сентябре 2018 года Россия и Турция в Сочи подписали соглашение о создании демилитаризованной зоны в Идлибе, где находятся более десятка разных формирований. Наиболее крупные из них — союз протурецких группировок "Национальный фронт освобождения" и "Джебхат ан-Нусра"*, всего около 30 тысяч боевиков.
Двадцать шестого января 2020-го сирийская армия начала наступление на западе Алеппо в связи с ежедневными обстрелами террористами жилых кварталов города, в результате которых погибли десятки мирных граждан.
На фоне эскалации Анкара и некоторые ее партнеры обвиняют Дамаск и Москву в ударах по гуманитарным объектам и турецким военным. В России и Сирии не раз заявляли, что причина нестабильности в регионе — действия террористов.
В начале недели в Турции сообщали о гибели пяти военных от рук сирийцев.
* Террористическая организация, запрещенная в России.
Юрий Швыткин
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Обсудить 142
Война в СирииИдлиб (мухафаза)ТурцияМИД РФСирияРоссияВ мире
Популярные комментарии
До тех пор пока там находятся США - мира там не видать
6 февраля, 12:09
Igor Kuznetcov
709311019334
Россия единственная страна которая на законных правах там находится. А амеры ваши везде по всему миру только хаос сеют. Где они установили порядок ? Ни где везде где США там война идёт. Так что сказки не рассказывайте что если бы не Россия война кончилась. Оно и видно. Если бы не Россия смертей было бы больше и война была уже ещё больше!
6 февраля, 13:57
Vladimir Честный
44501110178
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