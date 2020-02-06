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В Китае четыре города ограничили передвижение из-за коронавируса
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РИА Новости

В Китае четыре города ограничили передвижение из-за коронавируса

11:50 06.02.2020
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© REUTERS / China DailyКитай
Китай
© REUTERS / China Daily
Китай
МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Власти четырех китайских городов в провинции Чжэцзян ввели для домохозяйств специальные "паспорта" и ограничили передвижение местных жителей из-за распространения в стране нового типа коронавируса, жертвами которого стали более 500 человек, сообщает газета South China Morning Post.
Согласно новым мерам, "паспорт" получили все домохозяйства в городах Ханчжоу, Вэньчжоу, Тайчжоу и Нинбо, совокупное население которых составляет более 30 миллионов человек. Документ представляет собой бумагу с именем, адресом и специальной печатью. Каждый раз, когда житель домохозяйства покидает территорию жилого комплекса, охранник отмечает на "паспорте" время и дату его выхода. Жителям одного домохозяйства запрещается выходить на улицу чаще одного раза в два дня.
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Как отмечает издание, власти столицы провинции, города Ханчжоу, во вторник также запретили свадьбы и потребовали, чтобы местные жители скромнее проводили похороны. Кроме того, власти города постановили закрыть все "незначимые" общественные места. Поезда метро в городе ходят с интервалом в 30 минут, заводам требуется особое разрешение, чтобы возобновить работу во время увеличенных каникул в честь Нового года по лунному календарю. Некоторым жителям, ездившим в регионы с большим числом случаев заражений, не разрешается выходить из дома.
Власти Китая 31 декабря 2019 года сообщили Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухане в центральной части страны. Специалисты установили возбудитель болезни - коронавирус 2019-nCoV. По последним данным, число жертв коронавируса в Китае выросло до 563, заражены более 28 тысяч человек, выписаны 1153. Более 190 человек заболели за пределами этой страны, один из них погиб. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения.
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