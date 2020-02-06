В Китае четыре города ограничили передвижение из-за коронавируса

МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Власти четырех китайских городов в провинции Чжэцзян ввели для домохозяйств специальные "паспорта" и ограничили передвижение местных жителей из-за распространения в стране нового типа коронавируса, жертвами которого стали более 500 человек, сообщает газета South China Morning Post.
Согласно новым мерам, "паспорт" получили все домохозяйства в городах Ханчжоу, Вэньчжоу, Тайчжоу и Нинбо, совокупное население которых составляет более 30 миллионов человек. Документ представляет собой бумагу с именем, адресом и специальной печатью. Каждый раз, когда житель домохозяйства покидает территорию жилого комплекса, охранник отмечает на "паспорте" время и дату его выхода. Жителям одного домохозяйства запрещается выходить на улицу чаще одного раза в два дня.
Как отмечает издание, власти столицы провинции, города Ханчжоу, во вторник также запретили свадьбы и потребовали, чтобы местные жители скромнее проводили похороны. Кроме того, власти города постановили закрыть все "незначимые" общественные места. Поезда метро в городе ходят с интервалом в 30 минут, заводам требуется особое разрешение, чтобы возобновить работу во время увеличенных каникул в честь Нового года по лунному календарю. Некоторым жителям, ездившим в регионы с большим числом случаев заражений, не разрешается выходить из дома.
Власти Китая 31 декабря 2019 года сообщили Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухане в центральной части страны. Специалисты установили возбудитель болезни - коронавирус 2019-nCoV. По последним данным, число жертв коронавируса в Китае выросло до 563, заражены более 28 тысяч человек, выписаны 1153. Более 190 человек заболели за пределами этой страны, один из них погиб. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения.
28 января, 11:11Карта распространения нового коронавируса 2019-nCoV