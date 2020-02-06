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В Париже Эйфелеву башню закрыли для посещения из-за забастовки
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РИА Новости

В Париже Эйфелеву башню закрыли для посещения из-за забастовки

11:46 06.02.2020 (обновлено: 12:39 06.02.2020)
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЭйфелева башня в Париже
Эйфелева башня в Париже
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Эйфелева башня в Париже. Архивное фото
МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Эйфелева башня будет закрыта в четверг для посетителей из-за национальной забастовки против пенсионной реформы.
Ранее об акциях протеста во Франции заявила группа профсоюзов Solidaires.
"Из-за национальной забастовки я сегодня закрыта", - написано в аккаунте башни в Twitter.
Также отмечается, что пространство вокруг башни останется доступным для посетителей, они смогут там побывать бесплатно.
С 5 декабря - дня начала забастовки против объявленной правительством пенсионной реформы - во Франции прошло много протестных акций, в которых принимали участие представители разных профессий - транспортники, адвокаты, преподаватели и другие. В результате забастовки по всей стране более месяца была значительно нарушена работа общественного транспорта - метро, электричек, поездов. В настоящий момент ситуация с транспортом нормализовалась.
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Несмотря на большой размах протестов, французские власти не намерены отказываться от планов провести реформу. Проект реформы пенсионного законодательства 24 января был представлен на заседании кабинета министров Франции. В феврале документ будет внесен на рассмотрение парламента.
Эйфелева башня является одним из главных символов Франции, ежегодно ее посещают несколько миллионов человек. Она была построена по заказу правительства страны к парижской выставке 1889 года по проекту инженера Густава Эйфеля и стала самым высоким сооружением в мире того времени. Первоначально башню планировалось оставить на 20 лет, а затем разобрать, так как многим парижанам не понравился ее дизайн, но за эти годы она стала символом французской столицы.
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ТуризмНовости - ТуризмЭйфелева башняФранцияПарижВ мире
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