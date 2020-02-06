В Париже Эйфелеву башню закрыли для посещения из-за забастовки

МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Эйфелева башня будет закрыта в четверг для посетителей из-за национальной забастовки против пенсионной реформы.

Ранее об акциях протеста во Франции заявила группа профсоюзов Solidaires.

"Из-за национальной забастовки я сегодня закрыта", - написано в аккаунте башни в Twitter

Также отмечается, что пространство вокруг башни останется доступным для посетителей, они смогут там побывать бесплатно.

С 5 декабря - дня начала забастовки против объявленной правительством пенсионной реформы - во Франции прошло много протестных акций, в которых принимали участие представители разных профессий - транспортники, адвокаты, преподаватели и другие. В результате забастовки по всей стране более месяца была значительно нарушена работа общественного транспорта - метро, электричек, поездов. В настоящий момент ситуация с транспортом нормализовалась.

Несмотря на большой размах протестов, французские власти не намерены отказываться от планов провести реформу. Проект реформы пенсионного законодательства 24 января был представлен на заседании кабинета министров Франции. В феврале документ будет внесен на рассмотрение парламента.