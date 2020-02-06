НАСА подтвердило разрушение российского военного спутника в 2019 году

В январе РИА Новости сообщало со ссылкой на известного американского эксперта по космонавтике Джонатана МакДауэлла, что российский военный спутник "Космос-2491" разрушился в космосе и средствами ВВС США зафиксировано 10 его обломков.

"Космос 2491" развалился в декабре 2019 года. (...) По оценкам, это событие произошло в 13.02 по Гринвичу (16.02 мск - ред.) 23 декабря 2019 года, после около 6 лет нахождения на орбите", - говорится в отчете.

В декабре 2013 года с помощью ракеты-носителя "Рокот" с космодрома Плесецк были запущены четыре военных спутника, один из которых "Космос-2491". Западные СМИ тогда сообщали, что это маневрирующий "убийца спутников". В конце 2014 года бывший глава Роскосмоса Олег Остапенко опроверг журналистам эту информацию, сказав, что "Космос-2491" является инициативной работой совместно с РАН. Однако по сложившейся традиции, имена "Космос" и порядковый номер получают только российские военные спутники.