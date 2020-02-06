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РИА Наука
2020-02-06T11:39+0300
https://ria.ru/20200206/1564312959.html
НАСА подтвердило разрушение российского военного спутника в 2019 году
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РИА Новости

НАСА подтвердило разрушение российского военного спутника в 2019 году

11:39 06.02.2020
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CC0 / lace0182 / NASA centre in FloridaЦентр НАСА в шате Флорида, США
Центр НАСА в шате Флорида, США
CC0 / lace0182 / NASA centre in Florida
Центр НАСА в шате Флорида, США. Архивное фото
МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. НАСА подтвердило информацию о развалившемся на части российском военном спутнике "Космос-2491", но причина этого неизвестна, говорится в ежеквартальном отчете одного из подразделений НАСА - Космического центра Джонсона.
В январе РИА Новости сообщало со ссылкой на известного американского эксперта по космонавтике Джонатана МакДауэлла, что российский военный спутник "Космос-2491" разрушился в космосе и средствами ВВС США зафиксировано 10 его обломков.
"Космос 2491" развалился в декабре 2019 года. (...) По оценкам, это событие произошло в 13.02 по Гринвичу (16.02 мск - ред.) 23 декабря 2019 года, после около 6 лет нахождения на орбите", - говорится в отчете.
По данным НАСА, причина распада спутника неизвестна. Два из образовавшихся фрагментов взяты под наблюдение.
В декабре 2013 года с помощью ракеты-носителя "Рокот" с космодрома Плесецк были запущены четыре военных спутника, один из которых "Космос-2491". Западные СМИ тогда сообщали, что это маневрирующий "убийца спутников". В конце 2014 года бывший глава Роскосмоса Олег Остапенко опроверг журналистам эту информацию, сказав, что "Космос-2491" является инициативной работой совместно с РАН. Однако по сложившейся традиции, имена "Космос" и порядковый номер получают только российские военные спутники.
Вид с Международной космической станции
12 января, 12:45
Эксперт из США сообщил о разрушении российского спутника-"убийцы"
1410841
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РИА НаукаПлесецк (космодром)Олег ОстапенкоКосмос - РИА НаукаНАСАМосква
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