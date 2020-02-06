В Киеве у здания Рады проходит митинг против открытия рынка земли

Акция протеста против закона об отмене моратория на продажу сельхозземель в Киеве

КИЕВ, 6 фев — РИА Новости. Митинг против законопроекта об открытии рынка земли с 1 октября проходит у здания Верховной рады в Митинг против законопроекта об открытии рынка земли с 1 октября проходит у здания Верховной рады в Киеве , передает корреспондент РИА Новости.

Парламент Украины на заседании в четверг приступит к рассмотрению в окончательном чтении законопроекта, который отменяет с 1 октября мораторий на продажу сельскохозяйственных земель. Ко второму чтению к документу подано более 4 тысяч поправок.

Около тысячи митингующих разместились на площади Конституции перед Верховной радой Украины. Они держат флаги Украины, а также флаги партий "Батькивщина" Юлии Тимошенко и националистической партии "Свобода". Кроме того на площади установлены большая сцена, на которой пока звучат патриотические песни, и палатки "Национального корпуса" (создан на базе националистического батальона "Азов", против участников которого в РФ возбуждены уголовные дела). Подходы к сцене охраняют представители "национальных дружин".

Митингующие держат плакаты "мать и землю не продают", а также "продажа земли - геноцид народа". Также они привезли к зданию Рады сено, а также "золотые" унитаз и батон.

© РИА Новости Акция протеста против закона об отмене моратория на продажу сельхозземель в Киеве © РИА Новости Акция протеста против закона об отмене моратория на продажу сельхозземель в Киеве

Охрана здания парламента, а также парламентских комитетов значительно усилена, дежурят полицейские и военнослужащие Национальной гвардии. Кроме того в парке возле здания правительства находятся еще несколько автобусов с правоохранителями, а вдоль Мариинского парка, у Рады, находятся 10 пустых полицейских автобусов с усиленной защитой на окнах. Также дежурят скорая помощь и пожарные. Обстановка спокойная.

Люди на митинг постоянно прибывают. В данный момент они расположились уже в парке у Рады а также на проезжей части улицы Грушевского, на которой находится здание парламента. Движение по ней ограничено.