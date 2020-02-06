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https://ria.ru/20200206/1564312840.html
В Киеве у здания Рады проходит митинг против открытия рынка земли
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РИА Новости

В Киеве у здания Рады проходит митинг против открытия рынка земли

11:36 06.02.2020 (обновлено: 11:40 06.02.2020)
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© РИА НовостиАкция протеста против закона об отмене моратория на продажу сельхозземель в Киеве
Акция протеста против закона об отмене моратория на продажу сельхозземель в Киеве
© РИА Новости
КИЕВ, 6 фев — РИА Новости. Митинг против законопроекта об открытии рынка земли с 1 октября проходит у здания Верховной рады в Киеве, передает корреспондент РИА Новости.
Парламент Украины на заседании в четверг приступит к рассмотрению в окончательном чтении законопроекта, который отменяет с 1 октября мораторий на продажу сельскохозяйственных земель. Ко второму чтению к документу подано более 4 тысяч поправок.
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Около тысячи митингующих разместились на площади Конституции перед Верховной радой Украины. Они держат флаги Украины, а также флаги партий "Батькивщина" Юлии Тимошенко и националистической партии "Свобода". Кроме того на площади установлены большая сцена, на которой пока звучат патриотические песни, и палатки "Национального корпуса" (создан на базе националистического батальона "Азов", против участников которого в РФ возбуждены уголовные дела). Подходы к сцене охраняют представители "национальных дружин".
Митингующие держат плакаты "мать и землю не продают", а также "продажа земли - геноцид народа". Также они привезли к зданию Рады сено, а также "золотые" унитаз и батон.
© РИА НовостиАкция протеста против закона об отмене моратория на продажу сельхозземель в Киеве
Акция протеста против закона об отмене моратория на продажу сельхозземель в Киеве
© РИА Новости
Акция протеста против закона об отмене моратория на продажу сельхозземель в Киеве
Охрана здания парламента, а также парламентских комитетов значительно усилена, дежурят полицейские и военнослужащие Национальной гвардии. Кроме того в парке возле здания правительства находятся еще несколько автобусов с правоохранителями, а вдоль Мариинского парка, у Рады, находятся 10 пустых полицейских автобусов с усиленной защитой на окнах. Также дежурят скорая помощь и пожарные. Обстановка спокойная.
Люди на митинг постоянно прибывают. В данный момент они расположились уже в парке у Рады а также на проезжей части улицы Грушевского, на которой находится здание парламента. Движение по ней ограничено.
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