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В Китае рассказали о случаях коронавируса у иностранных граждан
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РИА Новости

В Китае рассказали о случаях коронавируса у иностранных граждан

11:32 06.02.2020
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© REUTERS / China DailyВрач в больнице города Ухань в китайской провинции Хубэй
Врач в больнице города Ухань в китайской провинции Хубэй
© REUTERS / China Daily
Врач в больнице города Ухань в китайской провинции Хубэй
ПЕКИН, 6 фев – РИА Новости. Пневмонией, вызванной новым типом коронавируса, в Китае заразились 19 иностранных граждан, 2 из них уже выздоровели, заявила в четверг во время онлайн-брифинга официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин.
Ранее в министерстве сообщали, что заболевание выявлено у 16 иностранных граждан.
"По нашим сведениям, по состоянию на 6 февраля, пневмония, вызванная новым типом коронавируса, была выявлена у 19 иностранных граждан, двое из них выписаны из больниц, 17 проходят лечение в карантине",- заявила дипломат.
При этом она не стала называть национальности заболевших иностранцев.
Как ранее сообщали в посольстве РФ, среди зараженных или в группе риска российских граждан нет.
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Распространение нового коронавирусаХуа ЧуньинМИД КНРКитайВ мире
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