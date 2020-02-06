В Китае рассказали о случаях коронавируса у иностранных граждан

ПЕКИН, 6 фев – РИА Новости. Пневмонией, вызванной новым типом коронавируса, в Китае заразились 19 иностранных граждан, 2 из них уже выздоровели, заявила в четверг во время онлайн-брифинга официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин.
Ранее в министерстве сообщали, что заболевание выявлено у 16 иностранных граждан.
"По нашим сведениям, по состоянию на 6 февраля, пневмония, вызванная новым типом коронавируса, была выявлена у 19 иностранных граждан, двое из них выписаны из больниц, 17 проходят лечение в карантине",- заявила дипломат.
При этом она не стала называть национальности заболевших иностранцев.
Как ранее сообщали в посольстве РФ, среди зараженных или в группе риска российских граждан нет.
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