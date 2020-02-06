Китай выразил протест странам из-за чрезмерных мер против коронавируса

ПЕКИН, 6 фев – РИА Новости. Китай выразил протест и сделал представление странам, которые предприняли чрезмерные ограничительные меры в отношении Китая в связи с распространением коронавируса, заявила в четверг во время онлайн-брифинга официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин.
"После начала вспышки пневмонии, вызванной новым типом коронавируса, Китай предпринял всесторонние и самые строгие меры по профилактике и контролю за распространением заболевания, и эти усилия уже приносят положительные результаты", - заявила дипломат.
Она подчеркнула, что ВОЗ высоко оценила предпринимаемые меры китайского правительства для сдерживания распространения заболевания, и многократно заявляла, что не рекомендует ограничивать поездки и торговлю с Китаем. После того, как ряд стран ввели чрезмерные меры реагирования, Международная организация гражданской авиации также обнародовала заявление с призывом к странам следовать рекомендациям ВОЗ.
"Мы выражаем протест и недовольство в адрес соответствующих стран, которые проигнорировали профессиональные рекомендации ВОЗ и ИКАО, и уже сделали им строгое представление", - подчеркнула Хуа Чуньин.
По ее словам, действия этих стран не только не помогают сдержать распространение заболевания, но и искусственно создают панику в обществе, что становится серьезным препятствием для нормальных международных обменов и сотрудничества.
28 января, 11:11Карта распространения нового коронавируса 2019-nCoV
В понедельник представитель МИД КНР обвинила США в том, что предпринятые Вашингтоном в отношении Китая меры посеяли панику. По словам Хуа Чуньин, США первыми эвакуировали из Уханя сотрудников своего консульства, первыми заявили о желании вывезти из Китая часть сотрудников посольства, первыми заявили о полном запрете на въезд в США для всех граждан КНР вопреки рекомендациям ВОЗ.
Власти Китая 31 декабря сообщили ВОЗ о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в провинции Хубэй. Специалисты установили возбудителя болезни - коронавирус 2019-nCoV. В Китае им заразились более 28 тысяч человек, из них 563 погибли.