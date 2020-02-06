Китай выразил протест странам из-за чрезмерных мер против коронавируса

ПЕКИН, 6 фев – РИА Новости. Китай выразил протест и сделал представление странам, которые предприняли чрезмерные ограничительные меры в отношении Китая в связи с распространением Китай выразил протест и сделал представление странам, которые предприняли чрезмерные ограничительные меры в отношении Китая в связи с распространением коронавируса , заявила в четверг во время онлайн-брифинга официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин

"После начала вспышки пневмонии, вызванной новым типом коронавируса, Китай предпринял всесторонние и самые строгие меры по профилактике и контролю за распространением заболевания, и эти усилия уже приносят положительные результаты", - заявила дипломат.

Она подчеркнула, что ВОЗ высоко оценила предпринимаемые меры китайского правительства для сдерживания распространения заболевания, и многократно заявляла, что не рекомендует ограничивать поездки и торговлю с Китаем. После того, как ряд стран ввели чрезмерные меры реагирования, Международная организация гражданской авиации также обнародовала заявление с призывом к странам следовать рекомендациям ВОЗ.

"Мы выражаем протест и недовольство в адрес соответствующих стран, которые проигнорировали профессиональные рекомендации ВОЗ и ИКАО, и уже сделали им строгое представление", - подчеркнула Хуа Чуньин.

По ее словам, действия этих стран не только не помогают сдержать распространение заболевания, но и искусственно создают панику в обществе, что становится серьезным препятствием для нормальных международных обменов и сотрудничества.

В понедельник представитель МИД КНР обвинила США в том, что предпринятые Вашингтоном в отношении Китая меры посеяли панику. По словам Хуа Чуньин, США первыми эвакуировали из Уханя сотрудников своего консульства, первыми заявили о желании вывезти из Китая часть сотрудников посольства, первыми заявили о полном запрете на въезд в США для всех граждан КНР вопреки рекомендациям ВОЗ.