Под Красноярском открыли для движения трассу, где столкнулись 29 машин

"Движение на участке трассы Р-255 в населенном пункте Емельяново Красноярского края открыто в полном объеме", - говорится в сообщении.

Ранее в краевом главке МВД сообщили, что утром из-за тумана произошло семь ДТП с участием 29 автомобилей. Два человека обратились за медпомощью. По данным минздрава края, госпитализация пострадавшим не понадобилась. У них порезы и ушибы, состояние легкой и средней степени тяжести.