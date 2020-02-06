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Под Красноярском открыли для движения трассу, где столкнулись 29 машин
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РИА Новости

Под Красноярском открыли для движения трассу, где столкнулись 29 машин

11:31 06.02.2020 (обновлено: 15:26 06.02.2020)
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
КРАСНОЯРСК, 6 фев - РИА Новости. Участок федеральной трассы Р-255 в Красноярском крае открыт для движения после массового ДТП с 29 автомобилями, сообщается на сайте Росавтдора.
"Движение на участке трассы Р-255 в населенном пункте Емельяново Красноярского края открыто в полном объеме", - говорится в сообщении.
Ранее в краевом главке МВД сообщили, что утром из-за тумана произошло семь ДТП с участием 29 автомобилей. Два человека обратились за медпомощью. По данным минздрава края, госпитализация пострадавшим не понадобилась. У них порезы и ушибы, состояние легкой и средней степени тяжести.
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Красноярский крайКрасноярскПроисшествия
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