От "Калашникова" до новейших боевых машин: Defexpo India 2020

Одиннадцатая по счету выставка стала крупнейшей за всю историю ее проведения.
Одиннадцатая по счету выставка стала крупнейшей за всю историю ее проведения.
В Defexpo India 2020 участвуют более тысячи компаний из 70 стран.
Предприятия ВПК привезли в Индию новейшие образцы вооружений и военной техники.
Предприятия ВПК привезли в Индию новейшие образцы вооружений и военной техники.
Россию представляют "Алмаз – Антей", "Техмаш", "Вертолеты России", Уралвагонзавод, Объединенная судостроительная корпорация.
Россию представляют "Алмаз – Антей", "Техмаш", "Вертолеты России", Уралвагонзавод, Объединенная судостроительная корпорация.
Оружейный салон проходит с пятого по девятое февраля.
Палубная ракетная установка компании Larsen & Toubro (L&T) на Defexpo India 2020.
Палубная ракетная установка компании Larsen & Toubro (L&T) на Defexpo India 2020.
Традиционный интерес у посетителей вызывают автоматы Калашникова "двухсотой" серии и танк Т-90.
Традиционный интерес у посетителей вызывают автоматы Калашникова "двухсотой" серии и танк Т-90.
В церемонии открытия выставки принял участия премьер-министр Индии Нарендра Моди.
В церемонии открытия выставки принял участия премьер-министр Индии Нарендра Моди.
Показательные выступления на Defexpo.
Гости Defexpo могут познакомиться с моделями дизель-электрической подводной лодки "Амур-1650", зенитного ракетно-пушечного комплекса "Панцирь-С1", автомобиля семейства "Тайфун-К".
Гости Defexpo могут познакомиться с моделями дизель-электрической подводной лодки "Амур-1650", зенитного ракетно-пушечного комплекса "Панцирь-С1", автомобиля семейства "Тайфун-К".
Среди новинок — модели современных вертолетов и средства борьбы с беспилотниками.
Среди новинок — модели современных вертолетов и средства борьбы с беспилотниками.
Впервые на зарубежной выставке показывают новый боевой модуль АУ-220М и перспективные бронебойные боеприпасы "Манго-М".
Впервые на зарубежной выставке показывают новый боевой модуль АУ-220М и перспективные бронебойные боеприпасы "Манго-М".
Индия — один из крупнейших партнеров России по военно-техническому сотрудничеству.
Индия — один из крупнейших партнеров России по военно-техническому сотрудничеству.
Портфель заказов на поставку оружия Индии за последние три года превысил 15 миллиардов долларов.
Портфель заказов на поставку оружия Индии за последние три года превысил 15 миллиардов долларов.
Истребитель МиГ-21 индийских ВВС на выставке Defexpo.