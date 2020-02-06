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https://ria.ru/20200206/1564312374.html
От "Калашникова" до новейших боевых машин: Defexpo India 2020
https://cdn22.img.ria.ru/images/7e4/2/6/1564310913_0:292:3077:2023_1036x0_80_0_0_06a9dcdaea137af281b675f3dbf1b3ec.jpg
РИА Новости

От "Калашникова" до новейших боевых машин: Defexpo India 2020

14:23 06.02.2020
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На Международной выставке вооружений Defexpo India-2020 российская "оборонка" представлена масштабной экспозицией. Самая современная военная техника — в фотоленте Ria.ru.
© РИА Новости / Александр Мельников / Перейти в фотобанк

Одиннадцатая по счету выставка стала крупнейшей за всю историю ее проведения.

Посетитель у стенда концерна Калашников на 11-ой международной выставке оборонной промышленности Defexpo India 2020, открывшейся в городе Лакхнау, штат Уттар-Прадеш, Индия
1 из 15

Одиннадцатая по счету выставка стала крупнейшей за всю историю ее проведения.

© РИА Новости / Александр Мельников
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© AFP 2020 / Rohit Umrao

В Defexpo India 2020 участвуют более тысячи компаний из 70 стран.

Танк Т-90 Bhishma во время демонстрации на 11-ой международной выставке оборонной промышленности Defexpo India 2020
2 из 15

В Defexpo India 2020 участвуют более тысячи компаний из 70 стран.

© AFP 2020 / Rohit Umrao
© РИА Новости / Александр Мельников / Перейти в фотобанк

Предприятия ВПК привезли в Индию новейшие образцы вооружений и военной техники.

Посетительница возле стенда АО Вертолёты России на 11-ой международной выставке оборонной промышленности Defexpo India 2020
3 из 15

Предприятия ВПК привезли в Индию новейшие образцы вооружений и военной техники.

© РИА Новости / Александр Мельников
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© РИА Новости / Александр Мельников / Перейти в фотобанк

Россию представляют "Алмаз – Антей", "Техмаш", "Вертолеты России", Уралвагонзавод, Объединенная судостроительная корпорация.

Модернизированная боевая машина пехоты БМП-2М на 11-ой международной выставке оборонной промышленности Defexpo India 2020
4 из 15

Россию представляют "Алмаз – Антей", "Техмаш", "Вертолеты России", Уралвагонзавод, Объединенная судостроительная корпорация.

© РИА Новости / Александр Мельников
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© AFP 2020 / Rohit Umrao

Оружейный салон проходит с пятого по девятое февраля.

Показательные выступления на 11-ой международной выставке оборонной промышленности Defexpo India 2020
5 из 15

Оружейный салон проходит с пятого по девятое февраля.

© AFP 2020 / Rohit Umrao
© РИА Новости / Александр Мельников / Перейти в фотобанк

Палубная ракетная установка компании Larsen & Toubro (L&T) на Defexpo India 2020.

Палубная ракетная установка компании Larsen & Toubro (L&T) на 11-ой международной выставке оборонной промышленности Defexpo India 2020
6 из 15

Палубная ракетная установка компании Larsen & Toubro (L&T) на Defexpo India 2020.

© РИА Новости / Александр Мельников
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© РИА Новости / Александр Мельников / Перейти в фотобанк

Традиционный интерес у посетителей вызывают автоматы Калашникова "двухсотой" серии и танк Т-90.

Посетители на 11-ой международной выставке оборонной промышленности Defexpo India 2020
7 из 15

Традиционный интерес у посетителей вызывают автоматы Калашникова "двухсотой" серии и танк Т-90.

© РИА Новости / Александр Мельников
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© AP Photo / Press Information Bureau

В церемонии открытия выставки принял участия премьер-министр Индии Нарендра Моди.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди на 11-ой международной выставке оборонной промышленности Defexpo India 2020
8 из 15

В церемонии открытия выставки принял участия премьер-министр Индии Нарендра Моди.

© AP Photo / Press Information Bureau
© AFP 2020 / Rohit Umrao

Показательные выступления на Defexpo.

Показательные выступления на 11-ой международной выставке оборонной промышленности Defexpo India 2020
9 из 15

Показательные выступления на Defexpo.

© AFP 2020 / Rohit Umrao
© РИА Новости / Александр Мельников / Перейти в фотобанк

Гости Defexpo могут познакомиться с моделями дизель-электрической подводной лодки "Амур-1650", зенитного ракетно-пушечного комплекса "Панцирь-С1", автомобиля семейства "Тайфун-К".

Посетители у макета подводной лодки проекта 636 Варшавянка на 11-ой международной выставке оборонной промышленности Defexpo India 2020
10 из 15

Гости Defexpo могут познакомиться с моделями дизель-электрической подводной лодки "Амур-1650", зенитного ракетно-пушечного комплекса "Панцирь-С1", автомобиля семейства "Тайфун-К".

© РИА Новости / Александр Мельников
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© AP Photo / Rajesh Kumar Singh

Среди новинок — модели современных вертолетов и средства борьбы с беспилотниками.

Показательные выступления на 11-ой международной выставке оборонной промышленности Defexpo India 2020
11 из 15

Среди новинок — модели современных вертолетов и средства борьбы с беспилотниками.

© AP Photo / Rajesh Kumar Singh
© РИА Новости / Александр Мельников / Перейти в фотобанк

Впервые на зарубежной выставке показывают новый боевой модуль АУ-220М и перспективные бронебойные боеприпасы "Манго-М".

Посетители знакомятся с продукцией АО Рособоронэкспорт на 11-ой международной выставке оборонной промышленности Defexpo India 2020
12 из 15

Впервые на зарубежной выставке показывают новый боевой модуль АУ-220М и перспективные бронебойные боеприпасы "Манго-М".

© РИА Новости / Александр Мельников
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© AP Photo / Rajesh Kumar Singh

Индия — один из крупнейших партнеров России по военно-техническому сотрудничеству.

Самолеты во время репетиции за день до открытия 11-ой международной выставке оборонной промышленности Defexpo India 2020
13 из 15

Индия — один из крупнейших партнеров России по военно-техническому сотрудничеству.

© AP Photo / Rajesh Kumar Singh
© РИА Новости / Александр Мельников / Перейти в фотобанк

Портфель заказов на поставку оружия Индии за последние три года превысил 15 миллиардов долларов.

Посетители у макета танка Т-90 на 11-ой международной выставке оборонной промышленности Defexpo India 2020
14 из 15

Портфель заказов на поставку оружия Индии за последние три года превысил 15 миллиардов долларов.

© РИА Новости / Александр Мельников
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© REUTERS / Pawan Kumar

Истребитель МиГ-21 индийских ВВС на выставке Defexpo.

Истребитель МИГ-21 индийских ВВС на 11-ой международной выставке оборонной промышленности Defexpo India 2020
15 из 15

Истребитель МиГ-21 индийских ВВС на выставке Defexpo.

© REUTERS / Pawan Kumar
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Оборонно-промышленный комплекс России (ОПК)Т-90Виктор КалашниковВертолеты РоссииОбъединенная судостроительная корпорацияМиГ-21Концерн ПВО "Алмаз-Антей"УралвагонзаводРособоронэкспортИндияФото
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