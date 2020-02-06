Почти 500 свиней погибли при пожаре на подмосковной ферме

"По уточненным данным, на момент пожара на ферме находились 500 голов свиней, 20 из них удалось вывести, остальные задохнулись продуктами горения", - сказал собеседник агентства.

Ранее в пресс-службе МЧС России сообщали, что все 500 свиней успели вывести из загоревшейся свинофермы в деревне Настасьино в Можайском районе Подмосковья, а пожар удалось локализовать на площади 800 квадратных метров. Отмечалось, что к тушению пожара были привлечены 34 человека и 10 единиц техники.