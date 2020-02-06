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Почти 500 свиней погибли при пожаре на подмосковной ферме
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РИА Новости

Почти 500 свиней погибли при пожаре на подмосковной ферме

11:25 06.02.2020 (обновлено: 12:16 06.02.2020)
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© Фото : МЧС РоссииПожар на подмосковной свиноферме. 6 февраля 2020
Пожар на подмосковной свиноферме. 6 февраля 2020
© Фото : МЧС России
Пожар на подмосковной свиноферме. 6 февраля 2020
МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Почти 500 свиней погибли, по уточненным данным, в результате крупного пожара на ферме в Московской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС РФ.
"По уточненным данным, на момент пожара на ферме находились 500 голов свиней, 20 из них удалось вывести, остальные задохнулись продуктами горения", - сказал собеседник агентства.
Ранее в пресс-службе МЧС России сообщали, что все 500 свиней успели вывести из загоревшейся свинофермы в деревне Настасьино в Можайском районе Подмосковья, а пожар удалось локализовать на площади 800 квадратных метров. Отмечалось, что к тушению пожара были привлечены 34 человека и 10 единиц техники.
Сотрудник пожарной службы
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Можайский районМосковская область (Подмосковье)РоссияМЧС РФПроисшествия
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