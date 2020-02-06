В Башкирии организовали штаб по борьбе с коронавирусом

УФА, 6 фев – РИА Новости. Правительство Башкирии организовало штаб по предупреждению завоза и распространения Правительство Башкирии организовало штаб по предупреждению завоза и распространения коронавируса в регионе, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы регионального правительства.

"По распоряжению правительства Башкирии в регионе создан оперативный штаб по недопущению завоза и распространения коронавирусной инфекции, которую возглавил первый вице-премьер Андрей Назаров. В составе штаба представители минздрава, комитетов по ЧС, транспорту, торговле, а также представители федеральных ведомств: МЧС, МВД, Роспотребнадзор", - сообщил РИА Новости представитель пресс-службы правительства республики.

По данным собеседника, с 30 января в Уфу прибыл 761 турист из Китая, и у 25 из них обнаружили ОРВИ.

"По данным Роспотребнадзора , санитары в аэропорту брали анализы у всех прилетевших из китайской Саньи, было несколько людей, отказавшихся от мероприятия, но в основном пассажиры с понимаем относились к процедуре. Лабораторные исследования обнаружили у 25 человек ОРВИ, все они были госпитализированы в инфекционные больницы региона, коронавирус ни у кого не был обнаружен, пациенты уже начинают выписываться", - рассказал агентству представитель правительства республики.

По словам собеседника, участковые врачи продолжают наблюдать за прибывшими из Китая, даже если у них не было симптомов вирусной инфекции, а также за теми, с кем они контактировали.

"В настоящее время штаб рекомендует муниципалитетам городов и районов ограничить проведение массовых мероприятий, в том числе из-за гриппа. Заседание штаба планируется 10 февраля", - сказал собеседник.

Ранее уфимский аэропорт сообщал, что 3 февраля из Китая в Уфу прибыл последний рейс. Авиакомпания IFly, которая возила башкирских туристов на остров Санья, приостановила вылеты из Уфы до 26 марта 2020 года.