В Башкирии организовали штаб по борьбе с коронавирусом

УФА, 6 фев – РИА Новости. Правительство Башкирии организовало штаб по предупреждению завоза и распространения коронавируса в регионе, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы регионального правительства.
"По распоряжению правительства Башкирии в регионе создан оперативный штаб по недопущению завоза и распространения коронавирусной инфекции, которую возглавил первый вице-премьер Андрей Назаров. В составе штаба представители минздрава, комитетов по ЧС, транспорту, торговле, а также представители федеральных ведомств: МЧС, МВД, Роспотребнадзор", - сообщил РИА Новости представитель пресс-службы правительства республики.
28 января, 11:11Карта распространения нового коронавируса 2019-nCoV
По данным собеседника, с 30 января в Уфу прибыл 761 турист из Китая, и у 25 из них обнаружили ОРВИ.
"По данным Роспотребнадзора, санитары в аэропорту брали анализы у всех прилетевших из китайской Саньи, было несколько людей, отказавшихся от мероприятия, но в основном пассажиры с понимаем относились к процедуре. Лабораторные исследования обнаружили у 25 человек ОРВИ, все они были госпитализированы в инфекционные больницы региона, коронавирус ни у кого не был обнаружен, пациенты уже начинают выписываться", - рассказал агентству представитель правительства республики.
По словам собеседника, участковые врачи продолжают наблюдать за прибывшими из Китая, даже если у них не было симптомов вирусной инфекции, а также за теми, с кем они контактировали.
"В настоящее время штаб рекомендует муниципалитетам городов и районов ограничить проведение массовых мероприятий, в том числе из-за гриппа. Заседание штаба планируется 10 февраля", - сказал собеседник.
Ранее уфимский аэропорт сообщал, что 3 февраля из Китая в Уфу прибыл последний рейс. Авиакомпания IFly, которая возила башкирских туристов на остров Санья, приостановила вылеты из Уфы до 26 марта 2020 года.
Власти Китая 31 декабря 2019 года сообщили Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухане в центральной части страны. Специалисты установили возбудитель болезни - коронавирус 2019-nCoV. По последним данным, число жертв коронавируса в Китае выросло до 563, заражены более 28 тысяч человек, выписаны 1153. Более 190 человек заболели за пределами этой страны, один из них погиб. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения.
5 февраля, 18:47ВОЗ запустила программу помощи странам против коронавируса