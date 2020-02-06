В Москве зафиксировали резкое падение атмосферного давления

"Уже в ночь со среды на четверг атмосферное давление в столице стало понижаться. О себе напомнил приближающийся с запада теплый атмосферный фронт. И если в полночь давление составило 744,4 миллиметра ртутного столба, то уже к 10 часам оно понизилось до 734,6 миллиметра ртутного столба. То есть на 10 миллиметров. Другими словами, атмосферное давление падает по 1 миллиметру ртутного столба за час", - говорится в сообщении.