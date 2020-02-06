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В Москве зафиксировали резкое падение атмосферного давления
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РИА Новости

В Москве зафиксировали резкое падение атмосферного давления

11:11 06.02.2020
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкВид на Московский Кремль
Вид на Московский Кремль
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Вид на Московский Кремль . Архивное фото
МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Резкое падение атмосферного давления зафиксировано в Москве в ночь со среды на четверг, сообщается на сайте "Метеоновости" московского метеобюро.
"Уже в ночь со среды на четверг атмосферное давление в столице стало понижаться. О себе напомнил приближающийся с запада теплый атмосферный фронт. И если в полночь давление составило 744,4 миллиметра ртутного столба, то уже к 10 часам оно понизилось до 734,6 миллиметра ртутного столба. То есть на 10 миллиметров. Другими словами, атмосферное давление падает по 1 миллиметру ртутного столба за час", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в четверг Москва останется в поле пониженного атмосферного давления, что может не лучшим образом сказаться на самочувствии не только метеозависимых людей, но и на здоровье детей и людей, преклонного возраста.
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