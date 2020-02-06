СМИ: в Ухане начали клинические испытания лекарств против коронавируса

МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Эксперты приступили к клиническим испытаниям экспериментального лекарства против коронавируса американской компании Gilead Sciences в больнице китайского города Эксперты приступили к клиническим испытаниям экспериментального лекарства против коронавируса американской компании Gilead Sciences в больнице китайского города Ухань , где была зафиксирована вспышка заболевания, сообщает газета China Daily

В среду Государственное управление по надзору и контролю за лекарственными средствами КНР одобрило третью фазу испытаний лекарственного средства под названием Remdesivir. Как заявил руководитель клинических испытаний Цао Бин, при исследовании in vitro (в пробирке, вне живого организма) препарат показал себя эффективным в приостановке развития нового типа коронавируса.

По его словам, проект предполагает проведение двух экспериментов, участие в котором будут принимать пациенты больницы Wuhan Jinyintan Hospital, у которых ранее выявили коронавирус. Всего в испытаниях, как ожидается, примет участие 761 человек, в том числе пациенты с тяжелыми случаями.