Адмирал прокомментировал заявление об угрозе российских подлодок

МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Восточное побережье США, как и западное, никогда не были и не будут безопасным убежищем для американских подводных лодок, заявил РИА Новости начальник главного штаба ВМФ РФ (1998-2005 годы) адмирал Виктор Кравченко.
Ранее вице-адмирал ВМС США Эндрю Льюис предупредил, что восточное побережье Америки больше не является безопасным убежищем из-за российских подлодок, сообщалось на портале The Drive.
"Восточное побережье США, как, впрочем, и западное, никогда не были и не будут убежищем для подлодок ВМС США. Даже в 90-е годы прошлого столетия, когда катастрофически не хватало денег на развитие и полноценное функционирование флота, наши атомные подлодки выходили в Мировой океан для отработки учебно-боевых задач и на патрулирование", - сказал Кравченко.
Сейчас же, по его словам, ситуация с финансированием глобально изменилась: в боевой состав поступают флота новейшие атомные лодки усовершенствованных проектов "Ясень-М" и "стратеги" "Борей-А", появились новые ракеты типа "Калибр", завершаются испытания гиперзвуковой ракеты "Циркон" и беспилотника "Посейдон".
"Естественно, боевая мощь российского флота, в том числе подводного, с появлением новых лодок и оружия увеличилась в разы. Российские моряки в полном объеме отрабатывают задачи в различных районах Мирового океана, в том числе в Атлантике и Тихом океане", - заявил адмирал.
Льюис является командующим второго флота ВМС США, который был восстановлен в 2018 году из-за "всплеска российских подводных операций в Атлантике". В своем заявлении он посетовал на неуклонный рост активности субмарин ВМФ РФ в Атлантическом океане. Адмирал подчеркнул, что число российских подлодок там постоянно растет, они способны дольше, чем раньше, находиться в плавании и обладают более смертоносным оружием.