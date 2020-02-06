Адмирал прокомментировал заявление об угрозе российских подлодок

"Восточное побережье США, как, впрочем, и западное, никогда не были и не будут убежищем для подлодок ВМС США. Даже в 90-е годы прошлого столетия, когда катастрофически не хватало денег на развитие и полноценное функционирование флота, наши атомные подлодки выходили в Мировой океан для отработки учебно-боевых задач и на патрулирование", - сказал Кравченко.