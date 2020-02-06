Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-06T11:10+0300
https://ria.ru/20200206/1564311462.html
Адмирал прокомментировал заявление об угрозе российских подлодок
https://cdn23.img.ria.ru/images/149717/42/1497174249_0:159:2000:1284_1036x0_80_0_0_ec0b4bdc8517d2caea6f80131f16610e.jpg
РИА Новости

Адмирал прокомментировал заявление об угрозе российских подлодок

11:10 06.02.2020
15492
© Фото : СЕВМАШПодводная лодка проекта "Ясень-М"
Подводная лодка проекта Ясень-М
© Фото : СЕВМАШ
Подводная лодка проекта "Ясень-М". Архивное фото
МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Восточное побережье США, как и западное, никогда не были и не будут безопасным убежищем для американских подводных лодок, заявил РИА Новости начальник главного штаба ВМФ РФ (1998-2005 годы) адмирал Виктор Кравченко.
Ранее вице-адмирал ВМС США Эндрю Льюис предупредил, что восточное побережье Америки больше не является безопасным убежищем из-за российских подлодок, сообщалось на портале The Drive.
Подводная лодка класса Варшавянка
Вчера, 11:05Сказано в эфире
Военный эксперт объяснил тревогу США из-за подлодок России в АтлантикеВице-адмирал ВМС США заявил об угрозе со стороны российских подлодок в Атлантическом океане. Это высказывание прокомментировал в эфире радио Sputnik военный эксперт Алексей Подберезкин.
"Восточное побережье США, как, впрочем, и западное, никогда не были и не будут убежищем для подлодок ВМС США. Даже в 90-е годы прошлого столетия, когда катастрофически не хватало денег на развитие и полноценное функционирование флота, наши атомные подлодки выходили в Мировой океан для отработки учебно-боевых задач и на патрулирование", - сказал Кравченко.
Сейчас же, по его словам, ситуация с финансированием глобально изменилась: в боевой состав поступают флота новейшие атомные лодки усовершенствованных проектов "Ясень-М" и "стратеги" "Борей-А", появились новые ракеты типа "Калибр", завершаются испытания гиперзвуковой ракеты "Циркон" и беспилотника "Посейдон".
"Естественно, боевая мощь российского флота, в том числе подводного, с появлением новых лодок и оружия увеличилась в разы. Российские моряки в полном объеме отрабатывают задачи в различных районах Мирового океана, в том числе в Атлантике и Тихом океане", - заявил адмирал.
Испытательный запуск ракеты Trident II D5 с подводной лодки Небраска у побережья Калифорнии
30 января, 09:38
В духе холодной войны. США вооружат подлодки атомными боеголовками
Льюис является командующим второго флота ВМС США, который был восстановлен в 2018 году из-за "всплеска российских подводных операций в Атлантике". В своем заявлении он посетовал на неуклонный рост активности субмарин ВМФ РФ в Атлантическом океане. Адмирал подчеркнул, что число российских подлодок там постоянно растет, они способны дольше, чем раньше, находиться в плавании и обладают более смертоносным оружием.
11601022
Обсудить 1
Виктор КравченкоВоенно-морские силы СШАРоссияСШАВ мире
Рекомендуем
Здание Счетной палаты РФ
Счетная палата раскритиковала правительство Медведева
Торговый представитель РФ в Великобритании Борис Абрамов
Торгпред рассказал о перспективах британского бизнеса в России
Производитель вертолетов из США показал уничтожение систем, похожих на С-400
Американская компания показала уничтожение систем, похожих на С-400
Строительство газопровода Северный поток-2
Стало ясно, как достроят "Северный поток — 2"
Знак Инвалид в аэропорту
В Магнитогорске матери пришлось занести ребенка-инвалида в самолет
Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас на заседании рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию. 17 января 2020
Клишас: в Конституции может появиться понятие "федеральных территорий"
Видео отражения сирийской ПВО ракетного удара по Дамаску
Отражение сирийской ПВО ракетного удара по Дамаску сняли на видео
Молодая пара
Врач рассказал, сколько секса нужно для здоровья
Вячеслав Иваньков по кличке Япончик
В Москве задержали подозреваемого в причастности к убийству Япончика
Председатель правительства России Михаил Мишустин проводит совещание с членами кабинета министров. 6 февраля 2020
Мишустин назвал предлагаемые новым КоАП штрафы непосильными
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Кремль проанализирует доклад Счетной палаты по правительству Медведева
В Италии сошел с рельсов скоростной поезд Frecciarossa
В Италии скоростной поезд сошел с рельсов
Ситуация на юго-востоке провинции Идлиб в Сирии
В МИД сообщили о гибели российских специалистов в Сирии
Наручники
Жителя Москвы арестовали по обвинению в госизмене
Сортированный уголь на складе обогатительной фабрики
Польские госкомпании больше не будут закупать российский уголь
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:06Лавров рассказал, как можно урегулировать кризис в Венесуэле
01:01Лавров рассказал о взаимодействии с Турцией по ситуации в Идлибе
00:53С "Байконура" запустили ракету "Союз" с британскими спутниками OneWeb
00:52Дочь Любови Успенской покинула Россию после скандала с матерью
00:43Лавров: у Москвы и Мехико неплохие перспективы для развития ВТС
00:39Нагиев ответил на слова о "некрасивых" мужчинах в России
00:38Лавров обсудил с главой МИД Мексики отмену виз
00:34В Подмосковье приземлился самолет с российскими детьми из Сирии
00:28Зрители комментируют игру Данилы Козловского в "Викингах"
00:22Путин и Лукашенко в пятницу проведут переговоры в Сочи
23:55Умер китайский врач, первым сообщивший о коронавирусе
23:55США обвинили Россию и Китай в "переписывании" мирового порядка
23:49OneWeb изменила график запусков спутников с российских космодромов
23:48Советник Трампа обсудил с членами Совбеза ООН "сделку века"
23:40Посол Британии оценил влияние Brexit на отношения с Ираном
23:35Пушков оценил отмену Британией части пошлин на российские товары
23:24Помпео и Гуаидо договорились "удвоить усилия" по смещению Мадуро
23:21Эксперт прокомментировал создание в США Альянса религиозных свобод
23:08ОЗХО назвала виновных в утечке по расследованию "химатаки" в Думе
23:06В Госдуме намерены продлить эксперимент по цифровому голосованию
Лента новостейМолния