МОСКВА, 6 фев - Пресс-служба "Лиги Героев". Первая Гонка Героев 2020 года пройдет в подмосковном Алабино. Это 7,3 км и 34 препятствия, рассчитанные на любой уровень физической подготовки. В рамках зимней "Гонки героев" состоится первый в этом году отбор на Чемпионат мира по гонкам с препятствиями, который пройдет в Сочи с 18 по 20 сентября 2020 года и будет организован совместно с Международной федерацией по забегам с препятствиями (FISO), при этом санкции комитета ВАДА, возникшие в результате допингового скандала в России, никак не отразятся на проведении первенства.

"Гонка Героев" – популярный спортивный проект, седьмой год, объединяющий сотни тысяч участников, любителей спорта по всей стране. В октябре 2019 года гонки с препятствиями признаны официальным видом спорта в России, что позволяет проводить чемпионаты страны, победители которых будут квалифицированы на международные соревнования.

На этот раз более 1500 участников выйдут на трассу, чтобы преодолеть фирменные препятствия трассы в Алабино: спортснаряд, проползание под танками Т-72, скалодром с цепями, несколько видов рукоходов, препятствия "Рожденный заново" и "Пирамиды", и, конечно, финальное препятствие – семиметровый "Эверест".

Участникам забега доступно 3 формата участия на выбор: для тех, кто сомневается в своих способностях, предусмотрены командные забеги, в которых с командой побежит опытный инструктор. Для более подготовленных участников предусмотрен формат массового старта, где каждый бегун может поставить свой личный рекорд, а те, кто занимается гонками с препятствиями уже не первый год примут участие в формате Чемпионата, победители которого смогут получить квалификацию на чемпионаты Европы и мира.

Зрителей мероприятия ждет огромное число активностей в фан-зоне: мини полоса препятствий, зона массажа, где можно по-настоящему расслабиться, палатка тейпирования для защиты от травм, аквагрим с переводными татуировками для детей и взрослых в стиле Гонки Героев, симулятор сноуборда, чемпионат по армреслингу, бампербол, лазерный тир, мобильная баня, дегустации спортивного и здорового питания, фудкорт и розыгрыши призов от партнеров Гонки Героев.

Всю дополнительную информацию можно найти на сайте heroleague.ru и в соц.сетях проекта.

Старт мероприятия: 10:30. Окончание мероприятия: 15:00.

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