Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Россия-Китай: Главное
Россия-Китай: Главное
2020-02-06T11:06+0300
https://ria.ru/20200206/1564311282.html
Россия оценила прозрачность китайской информации о коронавирусе
https://cdn24.img.ria.ru/images/7e4/2/6/1564311159_0:9:750:431_1036x0_80_0_0_f437969df22fb5ee7c06cc995cd7f2b9.jpg
РИА Новости

Россия оценила прозрачность китайской информации о коронавирусе

11:06 06.02.2020
122
© Медиакорпорация КитаяРоссия оценила прозрачность китайской информации о коронавирусе
Россия оценила прозрачность китайской информации о коронавирусе
© Медиакорпорация Китая
МОСКВА, 6 фев - Проект "Россия-Китай: Главное". Константин Щепин. В Москве высоко оценивают оперативность и прозрачность предоставляемой Китаем информации о распространении коронавируса нового типа, заявил информслужбе "Россия-Китай: главное" замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Алексей Волин.
"Китай предоставляет прозрачную информацию о ситуации вокруг распространения коронавируса нового типа. Ежедневно сообщается статистика заболевших, умерших и выздоровевших. Подробно описываются меры по борьбе с эпидемией. Информации поступает достаточно для того, чтобы понимать реальную картину происходящего", - сказал он.
Волин особо отметил, что транспарентность и проверяемость соответствующей информации обеспечивается не только по правительственным каналам, но и китайскими медиа, которые поставили процесс борьбы с эпидемией нового коронавируса под народный контроль.
Дезинфекция железнодорожной станции в китайском Куньмине
5 февраля, 13:41Россия-Китай: Главное
Китай мобилизовал роботов на борьбу с эпидемией коронавируса
Так, Медиакорпорация Китая на мультимедийной платформе "Яншипинь" ведет круглосуточную прямую трансляцию возведения спецклиник для заболевших вирусной пневмонией в городе Ухань – очаге распространения инфекции. Это не просто "живая картинка" - комментарии к трансляции может оставить любой желающий: как гражданин КНР, так и иностранец. Среди отслеживающих процесс стройки – множество профессиональных инженеров и медиков, которые дают свои советы, помогая повысить эффективность работ.
"Мы считаем такой подход крайне эффективным. Это обеспечивает более широкую вовлеченность общества в управление государством. В России также стали применять практику постоянной интернет-трансляции с возведения социально значимых объектов", - отмечает Волин.
На платформе "Яншипинь" уже были проведены прямые круглосуточные трансляции со стройки двух специализированных госпиталей для заразившихся новым коронавирусом. Самых активных онлайн-наблюдателей в Китае прозвали "виртуальными народными контролерами". Их количество росло кратно каждый день: сначала 30 миллионов, на следующий день – 50 миллионов, еще через день - 80 миллионов. Они не только дают советы, но и поддерживают строителей всем, чем могут: кто-то посвящает им стихи, другие рисуют фанфики, третьи заказывают рабочим еду на вынос и медицинские маски.
Медицинские работники во время учений по проведению медицинской эвакуации пациентов с симптомами коронавируса в Челябинске
5 февраля, 13:39Россия-Китай: Главное
Сколько живет коронавирус нового типа?
Первый спецгоспиталь на 1000 мест под кодовым названием "Локи" был сдан в эксплуатацию 2 февраля. Вторая спецклиника на 1500 мест под кодовым названием "Тор" была достроена 5 февраля. Строители признали, что помощь "виртуальных контролеров" сыграла большую роль в оптимизации работ: обе клиники были отстроены за 10 дней.
Сейчас платформа "Яншипинь" ведет прямые трансляции с мест разворачивания мобильных госпиталей в Ухане. Их устанавливают на городских стадионах и выставочных центрах. В мобильные госпитали будут доставляться пораженные новым коронавирусом пациенты в некритическом состоянии. В общей сложности планируется развернуть более 10 мобильных госпиталей, которые обеспечат десятки тысяч мест для заболевших. Число "виртуальных контролеров" за обустройством мобильных госпиталей уже превысило 100 миллионов. Прямую интерактивную трансляцию этих работ уже назвали "главным блокбастером Китая-2020".
Наблюдатели констатируют: оперативность реакции китайских властей на распространение нового коронавируса – беспрецедентно высока. Многие зарубежные медиа назвали меры КНР по сдерживанию эпидемии "китайской скоростью", высоко оценив не только оперативность возведения госпиталей, но и стремительную подачу информации о ситуации на местах.
100000
Обсудить 0
Россия-Китай: ГлавноеАлексей ВолинКитайРоссия
Рекомендуем
Дезинфекция железнодорожной станции в китайском Куньмине
Китаисты из РФ поддержали Китай в борьбе с эпидемией в своем ролике
Временная больница в китайском городе Ухань
СМИ: в Ухане начали клинические испытания лекарств против коронавируса
В больнице
Медики рассказали о состоянии эвакуированных из Китая россиян
Сотрудники полиции на пропускном пункте в провинции Хубэй, КНР. 31 января 2020
В Китае рассказали о мошенниках, пытающихся нажиться на коронавирусе
Врач в больнице города Ухань в китайской провинции Хубэй
В Китае рассказали о случаях коронавируса у иностранных граждан
Уханьский Международный выставочном центре, который был преобразован в импровизированную больницу для приема пациентов с легкими симптомами, вызванными новым коронавирусом, в Ухане, провинция Хубэй, Китай. 5 февраля 2020 года
В Ухане создано 132 карантинные зоны
Коронавирус 2019-nCoV
В Башкирии организовали штаб по борьбе с коронавирусом
Лечебно-реабилитационный центр Градостроитель, где находятся эвакуированные из Китая
Власти объяснили создание карантинной зоны под Тюменью
Продажа медицинских масок
Власти Приамурья попросили у Минздрава пять миллионов масок
Уханьский Международный выставочном центре, который был преобразован в импровизированную больницу для приема пациентов с легкими симптомами, вызванными новым коронавирусом, в Ухане, провинция Хубэй, Китай. 5 февраля 2020 года
В Великобритании подтвердили третий случай заражения коронавирусом
Медицинские работники во время учений по проведению медицинской эвакуации пациентов с симптомами коронавируса в Челябинске
Сколько живет коронавирус нового типа?
Туристы, прилетевшие из Китая, выходят из зоны таможенного контроля в аэропорту Владивостока
Дети менее восприимчивы к коронавирусу, заявили ученые
Синара и Транснефть создадут новый двигатель для локомотивов
"Синара" и "Транснефть" создадут новый двигатель для локомотивов
Китай
В Китае четыре города ограничили передвижение из-за коронавируса
Меры безопасности против распространения коронавируса на рынке Садовод в Москве
Московские медики проверили 44 гостиницы на коронавирус
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:06Лавров рассказал, как можно урегулировать кризис в Венесуэле
01:01Лавров рассказал о взаимодействии с Турцией по ситуации в Идлибе
00:53С "Байконура" запустили ракету "Союз" с британскими спутниками OneWeb
00:52Дочь Любови Успенской покинула Россию после скандала с матерью
00:43Лавров: у Москвы и Мехико неплохие перспективы для развития ВТС
00:39Нагиев ответил на слова о "некрасивых" мужчинах в России
00:38Лавров обсудил с главой МИД Мексики отмену виз
00:34В Подмосковье приземлился самолет с российскими детьми из Сирии
00:28Зрители комментируют игру Данилы Козловского в "Викингах"
00:22Путин и Лукашенко в пятницу проведут переговоры в Сочи
23:55Умер китайский врач, первым сообщивший о коронавирусе
23:55США обвинили Россию и Китай в "переписывании" мирового порядка
23:49OneWeb изменила график запусков спутников с российских космодромов
23:48Советник Трампа обсудил с членами Совбеза ООН "сделку века"
23:40Посол Британии оценил влияние Brexit на отношения с Ираном
23:35Пушков оценил отмену Британией части пошлин на российские товары
23:24Помпео и Гуаидо договорились "удвоить усилия" по смещению Мадуро
23:21Эксперт прокомментировал создание в США Альянса религиозных свобод
23:08ОЗХО назвала виновных в утечке по расследованию "химатаки" в Думе
23:06В Госдуме намерены продлить эксперимент по цифровому голосованию
Лента новостейМолния