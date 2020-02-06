В Магнитогорске матери пришлось занести ребенка-инвалида в самолет

МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Матери подростка с инвалидностью пришлось на руках заносить его на борт самолета в международном аэропорту Магнитогорска (Челябинская область). Об этом сообщается на сайте Уральской транспортной прокуратуры.
По информации ведомства, женщина заранее уведомила службу наземного обслуживания аэропорта о специальных условиях перевозки. Ей с ребенком обеспечили регистрацию и оформление багажа вне очереди, однако не предоставили подъемное устройство — ступенькоход для посадки на борт. Женщине пришлось вносить 12-летнего подростка в самолет на руках.
Директор аэропорта получил представление, в отношении старшего агента службы наземного обслуживания возбуждено дело об административном правонарушении по статье "Непредоставление потребителю льгот и преимуществ, установленных законом".
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