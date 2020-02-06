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В Магнитогорске матери пришлось занести ребенка-инвалида в самолет
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РИА Новости

В Магнитогорске матери пришлось занести ребенка-инвалида в самолет

11:06 06.02.2020 (обновлено: 13:24 06.02.2020)
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкЗнак "Инвалид" в аэропорту
Знак Инвалид в аэропорту
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Матери подростка с инвалидностью пришлось на руках заносить его на борт самолета в международном аэропорту Магнитогорска (Челябинская область). Об этом сообщается на сайте Уральской транспортной прокуратуры.
По информации ведомства, женщина заранее уведомила службу наземного обслуживания аэропорта о специальных условиях перевозки. Ей с ребенком обеспечили регистрацию и оформление багажа вне очереди, однако не предоставили подъемное устройство — ступенькоход для посадки на борт. Женщине пришлось вносить 12-летнего подростка в самолет на руках.
Директор аэропорта получил представление, в отношении старшего агента службы наземного обслуживания возбуждено дело об административном правонарушении по статье "Непредоставление потребителю льгот и преимуществ, установленных законом".
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МагнитогорскЧелябинская областьОбщество
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