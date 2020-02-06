В Магнитогорске матери пришлось занести ребенка-инвалида в самолет

По информации ведомства, женщина заранее уведомила службу наземного обслуживания аэропорта о специальных условиях перевозки. Ей с ребенком обеспечили регистрацию и оформление багажа вне очереди, однако не предоставили подъемное устройство — ступенькоход для посадки на борт. Женщине пришлось вносить 12-летнего подростка в самолет на руках.