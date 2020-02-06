Источник сообщил о ранении восьми военных при авиаударах по Сирии

КАИР, 6 фев - РИА Новости. Восемь военных были ранены в результате авиаударов в ночь на четверг по столице Сирии и другим городам, заявил РИА Новости сирийский военный источник.
По данным источника, израильская авиация осуществила две "волны" авиаударов: в 1:12 по местному времени (2:12 мск) удары были нанесены по военным объектам в окрестностях Дамаска, в 1:41 (2:41 мск) - по объектам в провинциях Дераа и Кунейтра.
Самолеты наносили удары с Голанских высот и юга Ливана.
"ПВО удалось уничтожить значительное количество атакующих ракет. В результате атаки ранены восемь бойцов, нанесен материальный ущерб", - сообщил источник.
Он отметил, что "израильская эскалация не спасет террористов в Идлибе и Алеппо от разгрома".