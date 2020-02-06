Источник сообщил о ранении восьми военных при авиаударах по Сирии

По данным источника, израильская авиация осуществила две "волны" авиаударов: в 1:12 по местному времени (2:12 мск) удары были нанесены по военным объектам в окрестностях Дамаска, в 1:41 (2:41 мск) - по объектам в провинциях Дераа и Кунейтра.