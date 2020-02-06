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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2020-02-06T11:01+0300
https://ria.ru/20200206/1564310974.html
Источник сообщил о ранении восьми военных при авиаударах по Сирии
https://cdn24.img.ria.ru/images/156039/25/1560392564_0:128:3062:1850_1036x0_80_0_0_f984cfd6a709abe0262a4caea018ab8f.jpg
РИА Новости

Источник сообщил о ранении восьми военных при авиаударах по Сирии

11:01 06.02.2020
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© Фото : SANAПодразделения сирийской армии
Подразделения сирийской армии
© Фото : SANA
Подразделения сирийской армии. Архивное фото
КАИР, 6 фев - РИА Новости. Восемь военных были ранены в результате авиаударов в ночь на четверг по столице Сирии и другим городам, заявил РИА Новости сирийский военный источник.
По данным источника, израильская авиация осуществила две "волны" авиаударов: в 1:12 по местному времени (2:12 мск) удары были нанесены по военным объектам в окрестностях Дамаска, в 1:41 (2:41 мск) - по объектам в провинциях Дераа и Кунейтра.
Самолеты наносили удары с Голанских высот и юга Ливана.
"ПВО удалось уничтожить значительное количество атакующих ракет. В результате атаки ранены восемь бойцов, нанесен материальный ущерб", - сообщил источник.
Он отметил, что "израильская эскалация не спасет террористов в Идлибе и Алеппо от разгрома".
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