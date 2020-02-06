"Аэрофлот" начинает продажи билетов в Сингапур

Пассажиры и бортпроводница в самолете авиакомпании "Аэрофлот" во время полета

МОСКВА, 6 фев – ПАО "Аэрофлот". Аэрофлот сегодня открывает продажи билетов в Сингапур. Прямые регулярные рейсы по этому направлению будут выполняться с 25 октября 2020 года пять раз в неделю.

На этой линии будет эксплуатироваться самый современный и экологичный дальнемагистральный самолет в мире А350-900 в трехклассной компоновке.

Сингапур — островной город-государство, расположенный у южного побережья Малайзии. Это одна из самых процветающих стран в мире, объединяющая различные азиатские культуры и этнические группы. Благодаря тропическому климату, здесь круглый год стоит теплая и влажная погода, а температура колеблется от +24 до +31С.

Несмотря на небольшие размеры Сингапура, каждого путешественника здесь ждут разнообразные развлечения: футуристический парковый комплекс с оранжереями "Сады у залива", музей цивилизаций Азии, многочисленные бары на крыше (с бассейнами), уникальный районы Китайский квартал и Маленькая Индия, где можно попробовать блюда азиатской кухни. Панорамой города можно полюбоваться, прокатившись на местном колесе обозрения.

Андрей Чиханчин, заместитель генерального директора по коммерции и финансам ПАО "Аэрофлот", отметил: "Аэрофлот последовательно расширяет международную маршрутную сеть, предоставляя пассажирам еще больше уникальных возможностей для путешествий. С приходом в парк авиакомпании новейших современных воздушных судов А350, мы усиливаем наши конкурентные преимущества, среди которых – высокий уровень сервиса, непревзойденный по соотношению цена-качество".

Аэрофлот открывает новые пункты назначения в странах Азии для закрепления позиций на одном из важнейших транзитных рынков Европа-Азия. За счет рейсов в Сингапур компания рассчитывает привлечь трансферный пассажиропоток из Лондона, Парижа, Цюриха, Амстердама, Рима, Мадрида, Стокгольма и других европейских столиц. Хаб Аэрофлота в Шереметьево исключительно выгодно располагается для транзитных перевозок, что позволяет компании обеспечивать доставку пассажира по времени значительно быстрее мировых конкурентов.

Достижения Аэрофлота неоднократно получали высшую оценку экспертного сообщества. Аэрофлот обладатель двух номинаций престижной премии World Travel Awards 2019 — "Лидирующий авиационный бренд" и "Лучший бизнес-класс". В этом году Аэрофлот одержал победу на европейском этапе World Travel Awards 2019 в трех номинациях: "Лидирующий авиационный бренд Европы", "Авиакомпания Европы с лучшим бизнес-классом", а также "Лучшая авиакомпания Европы для путешествий в Азию" — показательной для лидера на транзите Европа-Азия.

Аэрофлот входит в топ-20 крупнейших авиакомпаний мира.

Аэрофлот располагает самым молодым самолётным парком в мире среди авиакомпаний с численностью более ста воздушных судов. В 2019 году Аэрофлот перевёз 37,2 млн человек, а с учётом авиакомпаний Группы "Аэрофлот" — 60,7 млн.

Аэрофлот признан самой пунктуальной авиакомпанией в мире по итогам 2019 года на основе глобального рейтинга On-Time Performance Review от авторитетного аналитического холдинга Cirium

Аэрофлот обладает рейтингом "четыре звезды" от британской консалтинговой компании Skytrax, восемь раз был удостоен премии Skytrax World Airline Awards в категории "Лучшая авиакомпания Восточной Европы", а также завоевал рейтинг "пять звёзд" от американской авиационной ассоциации APEX.

Аэрофлот — самый узнаваемый авиационный бренд в мире по данным агентства Brand Finance. Авиакомпания занимает четвертое место по цифровизации среди всех авиакомпаний мира по данным американской консалтинговой компании Bain & Company.