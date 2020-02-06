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Никулинский суд в Москве подожгли бутылкой с зажигательной смесью
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РИА Новости

Никулинский суд в Москве подожгли бутылкой с зажигательной смесью

10:56 06.02.2020 (обновлено: 11:36 06.02.2020)
10078
© РИА Новости / Александр Кондратюк / Перейти в фотобанкКресла для судей в зале заседаний
Кресла для судей в зале заседаний
© РИА Новости / Александр Кондратюк
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Неизвестный бросил бутылку с зажигательной смесью в одно из окон Никулинского суда Москвы, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД.
В помещении на первом этаже начался пожар на площади двух квадратных метров, загорелась документация и потолочное покрытие.
В результате инцидента никто не пострадал, возгорание быстро ликвидировали. На месте работают сотрудники полиции.
Статуя Фемиды
4 февраля, 12:50
В Совете судей рассказали об угрожающей судьям опасности
7018659528
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МоскваПроисшествия
Популярные комментарии
А все из-за того, что судебная власть перестала быть независимой и страшно отдалилась от жизни обычных людей.
6 февраля, 12:03
Д Денис Хорошев
29002021
Ну вот. Сначала стаканчиком в полицейского, теперь коктейлем Молотова в здание суда.
6 февраля, 11:28
СзСнова здорова
2940123
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