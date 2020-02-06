МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Неизвестный бросил бутылку с зажигательной смесью в одно из окон Никулинского суда Москвы, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД.
В помещении на первом этаже начался пожар на площади двух квадратных метров, загорелась документация и потолочное покрытие.
Никулинский суд в Москве подожгли бутылкой с зажигательной смесью https://t.co/eVO02RJ2Rq pic.twitter.com/rkErBvut1r— РИА Новости (@rianru) February 6, 2020
В результате инцидента никто не пострадал, возгорание быстро ликвидировали. На месте работают сотрудники полиции.
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