ЦОДД порекомендовал москвичам в час пик воспользоваться метро

МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Власти Москвы рекомендуют в вечерний час пик воспользоваться метро, МЦК и МЦД из-за снегопада, сильного ветра и гололеда, говорится в Twitter-аккаунте Центра организации дорожного движения (ЦОДД).
Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец рассказал РИА Новости, что в четверг в Москве ожидается снег, метель, температура опустится до минус 3 градусов.
"Никогда такого в феврале не было и вот опять: снегопад и сильный ветер. Вечерний час пик ожидается напряженным (много ДТП, гололед и вот это всё). Будьте осторожны. Если не хочется лишнего стресса, поезжайте на метро, МЦК и МЦД, а в аэропорт - на аэроэкспрессе", - говорится в сообщении.
Никогда такого в феврале не было и вот опять: снегопад и сильный ветер. Вечерний час пик ожидается напряженным (много ДТП, гололед и вот это всё). Будьте осторожны. Если не хочется лишенего стресса, поезжайте на @MoscowMetro, #МЦК и @moscow_mcd, а в аэропорт - на @aeroexpress. pic.twitter.com/fkvNSfYKd0— ЦОДД (@gucodd) February 6, 2020