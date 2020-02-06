ЦОДД порекомендовал москвичам в час пик воспользоваться метро

"Никогда такого в феврале не было и вот опять: снегопад и сильный ветер. Вечерний час пик ожидается напряженным (много ДТП, гололед и вот это всё). Будьте осторожны. Если не хочется лишнего стресса, поезжайте на метро, МЦК и МЦД, а в аэропорт - на аэроэкспрессе", - говорится в сообщении.