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ЦОДД порекомендовал москвичам в час пик воспользоваться метро
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РИА Новости

ЦОДД порекомендовал москвичам в час пик воспользоваться метро

10:52 06.02.2020
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© РИА Новости / Владимир АстапковичЖенщина идет с зонтом во время снегопада в Москве
Женщина идет с зонтом во время снегопада в Москве
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Женщина идет с зонтом во время снегопада в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Власти Москвы рекомендуют в вечерний час пик воспользоваться метро, МЦК и МЦД из-за снегопада, сильного ветра и гололеда, говорится в Twitter-аккаунте Центра организации дорожного движения (ЦОДД).
Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец рассказал РИА Новости, что в четверг в Москве ожидается снег, метель, температура опустится до минус 3 градусов.
"Никогда такого в феврале не было и вот опять: снегопад и сильный ветер. Вечерний час пик ожидается напряженным (много ДТП, гололед и вот это всё). Будьте осторожны. Если не хочется лишнего стресса, поезжайте на метро, МЦК и МЦД, а в аэропорт - на аэроэкспрессе", - говорится в сообщении.
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Центр организации дорожного движения (ЦОДД)Московское центральное кольцо (МЦК)Евгений ТишковецМоскваОбщество
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