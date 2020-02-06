Киану Ривза заметили на съемках "Матрицы 4"

МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Канадского актера Киану Ривза заметили жители Сан-Франциско на съемках фильма "Матрица 4". После чего опубликовали видео и фотографии в сети.

Актер был одет в зеленую куртку и джинсы. Он что-то обсуждал с членами съемочной группы в районе Норт-Бич, а после отыграл одну из сцен.