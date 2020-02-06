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Киану Ривза заметили на съемках "Матрицы 4"
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РИА Новости

Киану Ривза заметили на съемках "Матрицы 4"

12:17 06.02.2020
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© AP Photo / Invision/Jordan StraussКанадский актер Киану Ривз
Канадский актер Киану Ривз
© AP Photo / Invision/Jordan Strauss
МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Канадского актера Киану Ривза заметили жители Сан-Франциско на съемках фильма "Матрица 4". После чего опубликовали видео и фотографии в сети.
"Увидел по дороге в офис", — написал пользователь @dougdalton.
Актер был одет в зеленую куртку и джинсы. Он что-то обсуждал с членами съемочной группы в районе Норт-Бич, а после отыграл одну из сцен.
Известно, что в проекте примут участие: Кэрри-Энн Мосс, Нил Патрик Харрис, Джессика Хенвик и Джонатан Грофф.
Выпуск научно-фантастического боевика "Матрица 4" запланирован на май 2021 года.
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