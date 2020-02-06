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Комитет ГД утвердил поправки к проекту о горячем питании школьников
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РИА Новости

Комитет ГД утвердил поправки к проекту о горячем питании школьников

10:47 06.02.2020 (обновлено: 11:28 06.02.2020)
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© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ
© РИА Новости / Максим Блинов
Здание Государственной Думы РФ. Архивное фото
МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Комитет Госдумы по образованию и науке на заседании в четверг утвердил президентские поправки к законопроекту об обеспечении школьников младших классов горячим питанием.
В апреле премьер-министр Дмитрий Медведев, выступая в Госдуме с ежегодным отчетом о работе кабмина, отметил, что российские школьники должны получать полноценное и сбалансированное горячее питание в образовательных учреждениях, все нормы должны соблюдаться, в том числе по молоку, молочным продуктам, по сокам и фруктам. По итогам доклада в нижней палате была создана рабочая группа во главе с заместителем председателя Госдумы Александром Жуковым для подготовки законопроектов на его основе.
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Законодательная инициатива была внесена в Госдуму 20 сентября, ее авторами стали спикеры обеих палат парламента Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин, а также лидеры всех парламентских фракций. Законопроектом вводится понятие "здоровое питание", закрепляются его принципы, особенности организации качественного, безопасного и здорового питания детей и отдельных групп населения.
Законопроект был принят в первом чтении на пленарном заседании Госдумы в октябре. В декабре комитет Госдумы по образованию и науке рекомендовал законопроект ко второму чтению, отложив на год норму о введении обязательной маркировки отдельных пищевых продуктов.
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Президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию заявил, что все школьники начальных классов в России будут обеспечены бесплатным горячим питанием.
Комитет ко второму чтению законопроекта на заседании в четверг утвердил новую редакцию законопроекта с учетом поправок президента.
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В соответствии с поправкой бюджетам субъектов Российской Федерации могут предоставляться субсидии на условиях, определяемых правительством. Также мероприятия по обеспечению условий для организации бесплатного питания должны осуществляться поэтапно с 1 сентября 2020 года до 1 сентября 2023 года.
Как ранее пояснял первый зампред комитета Геннадий Онищенко, среди поправок ко второму чтению, в том числе, и корреспондирующие изменения в части международных договоров, которые вносятся в связи с изменениями в конституцию о ее верховенстве над международным правом. Также в новой версии законопроекта учтены поступившие замечания главного правового управления президента. Кроме того, отражены конкретные требования послания о финансировании обеспечения горячего питания: за счёт федерального, регионального и местного бюджетов.
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