Комитет ГД утвердил поправки к проекту о горячем питании школьников

МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Комитет Комитет Госдумы по образованию и науке на заседании в четверг утвердил президентские поправки к законопроекту об обеспечении школьников младших классов горячим питанием.

В апреле премьер-министр Дмитрий Медведев , выступая в Госдуме с ежегодным отчетом о работе кабмина, отметил, что российские школьники должны получать полноценное и сбалансированное горячее питание в образовательных учреждениях, все нормы должны соблюдаться, в том числе по молоку, молочным продуктам, по сокам и фруктам. По итогам доклада в нижней палате была создана рабочая группа во главе с заместителем председателя Госдумы Александром Жуковым для подготовки законопроектов на его основе.

Законодательная инициатива была внесена в Госдуму 20 сентября, ее авторами стали спикеры обеих палат парламента Валентина Матвиенко Вячеслав Володин , а также лидеры всех парламентских фракций. Законопроектом вводится понятие "здоровое питание", закрепляются его принципы, особенности организации качественного, безопасного и здорового питания детей и отдельных групп населения.

Законопроект был принят в первом чтении на пленарном заседании Госдумы в октябре. В декабре комитет Госдумы по образованию и науке рекомендовал законопроект ко второму чтению, отложив на год норму о введении обязательной маркировки отдельных пищевых продуктов.

Президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию заявил, что все школьники начальных классов в России будут обеспечены бесплатным горячим питанием.

Комитет ко второму чтению законопроекта на заседании в четверг утвердил новую редакцию законопроекта с учетом поправок президента.

В соответствии с поправкой бюджетам субъектов Российской Федерации могут предоставляться субсидии на условиях, определяемых правительством. Также мероприятия по обеспечению условий для организации бесплатного питания должны осуществляться поэтапно с 1 сентября 2020 года до 1 сентября 2023 года.