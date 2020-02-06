МИД Китая призвал не верить слухам о коронавирусе

ПЕКИН, 6 фев — РИА Новости. Китай придерживается открытого и ответственного подхода в ситуации с распространением коронавируса 2019-nCoV и оперативно делится всеми данными, заявила официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин.
Некоторые СМИ высказывают сомнения в том, что китайские власти дают верную статистику о числе жертв и зараженных. Так, накануне высокопоставленный эксперт ВОЗ Джон Маккензи обвинил Пекин в недостаточно быстром информировании о новых случаях заболевания в городе Ухань в начале вспышки.
"Мы обратили внимание на некоторые слухи и ложь вокруг ситуации <...>, которые страшнее самого вируса. Вы, вероятно, обратили внимание, что генеральный директор ВОЗ недавно вновь выразил надежду, что все стороны не будут верить слухам и распространять их", — прокомментировала дипломат.
Она добавила, что "в некоторых странах соответствующие правительственные ведомства также уже предпринимают усилия для привлечения к ответственности тех, кто фабрикует и распространяет слухи".
Чуньин сообщила, что госкомитет по здравоохранению КНР и комитет по здравоохранению города Ухань на ежедневной основе проводят брифинги и сообщают всю актуальную информацию.
"Ответственное отношение Китая, открытость и транспарентность, а также решительные и серьезные меры в борьбе с распространением заболевания получили признание всего международного сообщества", — заключила она.
2019-nCoV
По последним данным, число заболевших по всему миру превысило 28 тысяч пациентов, умерли 563 человека. Самая сложная ситуация в Китае, однако вирус проник и в другие страны, в том числе в Россию.
Всемирная организация здравоохранения признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения.
Заболевание передается воздушно-капельным путем, а также через прикосновение грязными руками к глазам. Среди основных симптомов — сухой кашель, затрудненное дыхание вплоть до дыхательной недостаточности, повышенная температура тела, слабость. Однако в некоторых случаях болезнь проходит без пневмонии, лишь сопровождается редким сухим кашлем и невысокой температурой, но даже со слабовыраженными симптомами больной может заразить других.
Правительство России приняло решение закрыть отдельные участки границы с КНР на Дальнем Востоке, ограничить пересечение границы с Монголией, отменить рабочие визы для граждан Китая, эвакуировать из провинции Хубэй находящихся там россиян, приостановить полеты всех регулярных российских авиакомпаний в Китай, кроме рейсов "Аэрофлота" в Пекин, Шанхай, Гуанчжоу и Гонконг. С 3 февраля РЖД прекратили железнодорожное сообщение с Китаем.
28 января, 11:11Карта распространения нового коронавируса 2019-nCoV