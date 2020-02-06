МИД Китая призвал не верить слухам о коронавирусе

Некоторые СМИ высказывают сомнения в том, что китайские власти дают верную статистику о числе жертв и зараженных. Так, накануне высокопоставленный эксперт ВОЗ Джон Маккензи обвинил Пекин в недостаточно быстром информировании о новых случаях заболевания в городе Ухань в начале вспышки.

"Мы обратили внимание на некоторые слухи и ложь вокруг ситуации <...>, которые страшнее самого вируса. Вы, вероятно, обратили внимание, что генеральный директор ВОЗ недавно вновь выразил надежду, что все стороны не будут верить слухам и распространять их", — прокомментировала дипломат.

Она добавила, что "в некоторых странах соответствующие правительственные ведомства также уже предпринимают усилия для привлечения к ответственности тех, кто фабрикует и распространяет слухи".

Чуньин сообщила, что госкомитет по здравоохранению КНР и комитет по здравоохранению города Ухань на ежедневной основе проводят брифинги и сообщают всю актуальную информацию.

"Ответственное отношение Китая, открытость и транспарентность, а также решительные и серьезные меры в борьбе с распространением заболевания получили признание всего международного сообщества", — заключила она.

2019-nCoV

В конце декабря китайские власти сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в густонаселенном городе Ухань , провинция Хубэй . Возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса — 2019-nCoV.

По последним данным, число заболевших по всему миру превысило 28 тысяч пациентов, умерли 563 человека. Самая сложная ситуация в Китае, однако вирус проник и в другие страны, в том числе в Россию.

Всемирная организация здравоохранения признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения.

Заболевание передается воздушно-капельным путем, а также через прикосновение грязными руками к глазам. Среди основных симптомов — сухой кашель, затрудненное дыхание вплоть до дыхательной недостаточности, повышенная температура тела, слабость. Однако в некоторых случаях болезнь проходит без пневмонии, лишь сопровождается редким сухим кашлем и невысокой температурой, но даже со слабовыраженными симптомами больной может заразить других.