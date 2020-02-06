Суд пересмотрит дело о похищении певца Руссо

МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Мосгорсуд отменил решение о прекращении уголовного преследования обвиняемых в похищении певца Авраама Руссо в 2004 году и освобождении их от наказания, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
"Постановление отменено в связи с нарушением норм уголовно-процессуального законодательства, уголовное дело возвращено на новое судебное рассмотрение в тот же суд", - сказали в пресс-службе.
Такое решение суд принял по апелляционному представлению прокурора и жалобе потерпевшего.
17 апреля 2019, 08:34В Швейцарии возбудили уголовное дело против Тельмана Исмаилова, пишет "Ъ"
Ранее Пресненский суд Москвы вынес постановление об освобождении от уголовной ответственности Заура Марданова, Владимира Гусакова, Эльяра Дамирова, обвиняемых по пунктам "а", "в" ч. 2 ст. 126 УК РФ (похищение человека). Уголовное преследование было прекращено в связи с добровольным освобождением похищенного.
По данным следствия, экс-владелец Черкизовского рынка Тельман Исмаилов в январе 2004 года, действуя в сговоре, обманом обеспечил приезд Руссо в московский ресторан "Прага", после чего сопроводил его в свой кабинет, где совместно с иными лицами насильно удерживал и избивал потерпевшего. Затем Исмаилов потребовал от Руссо отменить все концерты и "вступить с ним в договорные отношения на ведение эстрадной деятельности на его условиях". Певца трое суток держали в доме Исмаилова в Московской области, пока тот не согласился выполнить все требования.
Тельману Исмаилову и его брату Вагифу было предъявлено обвинение в убийстве и незаконном обороте оружия, суд арестовал их заочно. Следствие считает Тельмана Исмаилова организатором убийств двух предпринимателей - Владимира Савкина и Юрия Брылева, план преступления он разработал совместно со своими братьями Рафиком и Вагифом Исмаиловыми. Исполнитель преступления Мехман Керимов осужден на 13 лет колонии строгого режима.
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