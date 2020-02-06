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Суд пересмотрит дело о похищении певца Руссо
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РИА Новости

Суд пересмотрит дело о похищении певца Руссо

10:40 06.02.2020 (обновлено: 14:43 06.02.2020)
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© РИА Новости / Сергей СтефановАвраам Руссо
Авраам Руссо
© РИА Новости / Сергей Стефанов
Авраам Руссо . Архивное фото
МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Мосгорсуд отменил решение о прекращении уголовного преследования обвиняемых в похищении певца Авраама Руссо в 2004 году и освобождении их от наказания, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
"Постановление отменено в связи с нарушением норм уголовно-процессуального законодательства, уголовное дело возвращено на новое судебное рассмотрение в тот же суд", - сказали в пресс-службе.
Такое решение суд принял по апелляционному представлению прокурора и жалобе потерпевшего.
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Ранее Пресненский суд Москвы вынес постановление об освобождении от уголовной ответственности Заура Марданова, Владимира Гусакова, Эльяра Дамирова, обвиняемых по пунктам "а", "в" ч. 2 ст. 126 УК РФ (похищение человека). Уголовное преследование было прекращено в связи с добровольным освобождением похищенного.
По данным следствия, экс-владелец Черкизовского рынка Тельман Исмаилов в январе 2004 года, действуя в сговоре, обманом обеспечил приезд Руссо в московский ресторан "Прага", после чего сопроводил его в свой кабинет, где совместно с иными лицами насильно удерживал и избивал потерпевшего. Затем Исмаилов потребовал от Руссо отменить все концерты и "вступить с ним в договорные отношения на ведение эстрадной деятельности на его условиях". Певца трое суток держали в доме Исмаилова в Московской области, пока тот не согласился выполнить все требования.
Тельману Исмаилову и его брату Вагифу было предъявлено обвинение в убийстве и незаконном обороте оружия, суд арестовал их заочно. Следствие считает Тельмана Исмаилова организатором убийств двух предпринимателей - Владимира Савкина и Юрия Брылева, план преступления он разработал совместно со своими братьями Рафиком и Вагифом Исмаиловыми. Исполнитель преступления Мехман Керимов осужден на 13 лет колонии строгого режима.
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Авраам Руссо (Ипджиян)Тельман ИсмаиловМоскваМосковская область (Подмосковье)РоссияПроисшествия
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