Суд пересмотрит дело о похищении певца Руссо

По данным следствия, экс-владелец Черкизовского рынка Тельман Исмаилов в январе 2004 года, действуя в сговоре, обманом обеспечил приезд Руссо в московский ресторан "Прага", после чего сопроводил его в свой кабинет, где совместно с иными лицами насильно удерживал и избивал потерпевшего. Затем Исмаилов потребовал от Руссо отменить все концерты и "вступить с ним в договорные отношения на ведение эстрадной деятельности на его условиях". Певца трое суток держали в доме Исмаилова в Московской области, пока тот не согласился выполнить все требования.